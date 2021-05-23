Новая возлюбленная рэпера Гуфа ответила на выпад Айзы Долматовой

Москва, 23 мая. Возлюбленная Гуфа Юля Королева ответила на слова его бывшей жены Айзы Долматовой о том, что рэпер легко может вернуться к ней, стоит ей только пальцем поманить.

Айза Долматова любит общаться с подписчиками. В ходе одного из таких разговоров она заявила, что Гуф может вернуться к ней, а ей не придется прилагать для этого особые усилия. Бывшая жена исполнителя уверена, что его сердце всегда будет принадлежать ей.

«Мне не нужно дразнить телку Гуфа. Леша всегда будет моим», — эти слова Айзы подписчики Королевой написали под ее новым постом и спросили ее мнения.

Новая пассия звезды отреагировала на провокационное высказывание Долматовой. Королева написала, что Гуф и так счастлив в отношениях с ней.

«Кажется, он против этого. И счастлив», — отметила она.

Айза стала популярной благодаря браку с Гуфом. После расставания она часто обсуждала эту тему, что позволило ей собрать большую аудиторию в Instagram. Долматова до сих пор известна в основном своими романами со знаменитостями. Она встречалась с певцом Олегом Майами, однако призналась, что уже окончательно рассталась с ним.