«Я не шучу и не преувеличиваю»: Азаров заявил о катастрофической ситуации на Украине

Украинское государство сегодня находится на грани экономической катастрофы. Чтобы спасти страну, необходимо предпринять срочные и серьезные меры. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции, когда в стране закончится «эпоха бедности». Он добавил, что в сравнении с остальными странами мира по развитию экономики Украина находится в «нормальном состоянии».

«Что касается бедности — непросто. Не все зависит от меня. Скажу честно: давлю на правительство, чтобы увеличили и минималку, и пенсии. Да, им непросто — и со мной, с одной стороны, и непросто с наполнением бюджета. Но эпоха бедности закончится только тогда, когда все будут платить налоги, когда дерегуляция будет, когда государство будет максимально диджитализировано», — сказал Зеленский.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

В свою очередь бывший украинский премьер Николай Азаров считает, что Украина находится на грани экономической катастрофы. По его мнению, если сейчас не предпринять серьезных мер, то Украина продержится всего лишь несколько лет.

«Людям, которые ходят по улицам, кажется, что все нормально, потому что солнце светит, а магазины работают. Ребята, экономика страны находится в катастрофическом положении. Осталось один-два года. Я не шучу и не преувеличиваю. Ситуация подошла к тому, что сегодня необходимо принимать срочные и серьезные меры, чтобы не получить того, что уже когда-то было на Украине — когда зарплату выдавали гробами, навозом и кастрюлями. Мы же все это уже проходили. Люди моего возраста помнят, как все было. Мы потеряли свое население. Было 52 млн жителей в стране, а сегодня уже не понятно, сколько людей осталось. Это бесчеловечные эксперименты над нашим народом. И они, к сожалению, продолжаются. Украина находится на грани экономической катастрофы. Народ должен сказать, что во власти находится непрофессиональная команда, которая за два года не выполнила ни одного своего обещания», — сказал Азаров.

wikipedia.org / Toms Norde, Valsts kanceleja

Бывший глава украинского правительства также рассказал, что если сегодня у людей есть выбор только между мэром Киева Виталием Кличко и действующим президентом Владимиром Зеленским, то можно считать, что страна пропала.

«Политологи говорят, что оказывается, Зеленскому выгодны досрочные выборы. Что его рейтинг сегодня упал, но все равно выше, чем у остальных политиков, поэтому он бы мог якобы выиграть выборы, таким образом продлив срок пребывания у власти. Если на Украине сегодня можно выбирать либо Кличко, либо Зеленского, то все — страна пропала. Альтернативные политики могут появиться только тогда, когда оппозиционеры отбросят свои амбиции и объединятся. Народ должен увидеть, что появилась объеденная оппозиция, из которой можно будет выбрать 10–15 достойных политиков. За последние семь лет от власти отстранили профессиональные кадры, которые поднимали страну, создав иллюзию, что на Украине нет никого, кроме Кличко и Зеленского. Кто-то же раньше поднимал Украину, страна не разваливалась, как сейчас. Гражданам нужно дать возможность голосовать за людей, которые в свое время спасали Украину», — резюмировал Николай Азаров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что украинский политолог Василь Вакаров назвал имя возможного кандидата на роль президента страны. По его словам, украинские элиты давно хотят найти замену Владимиру Зеленскому.