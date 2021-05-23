Певица Манижа прокомментировала скандал вокруг победителя Евровидения

Москва, 23 мая. Представительница России на Евровидении Манижа отреагировала на скандал вокруг итальянской группы Maneskin, которую зрители заподозрили в употреблении наркотиков.

Исполнительница вернулась в Москву из Роттердама, где заняла девятое место по итогам голосования. Журналисты попросили певицу высказать свое мнение относительно скандала вокруг солиста итальянской рок-группы, победившей на Евровидении.

Зрителям показалось, что Дамиано Давид склонился над столом, чтобы употребить запрещенное вещество. Домыслы публики подкрепляла реакция сидящего рядом с ним музыканта, который толкнул друга, чтобы тот встал. Манижа, комментируя этот скандал, заявила, что коллектив должен подавать хороший пример своим поклонникам.

«Я не поддерживаю. Мне кажется, что неправильно употреблять. Особенно, когда ты делаешь это публично. Мое мнение — мы должны все-таки нести ответственность перед нашей аудиторией за наши поступки. Я знаю, что у итальянцев огромная фан-база подростков. Я в своем творчестве понимаю, какой я пример подаю подросткам. Мне кажется, их пример не совсем правильный», — цитирует Манижу РЕН ТВ.

Европейский вещательный союз (EBU) официально подтвердил намерение Дамиано Давида пройти тест на наркотики, чтобы доказать свою правоту. Вокалист опроверг обвинения в употреблении кокаина и сказал, что наклонился к столу из-за разбитого бокала.