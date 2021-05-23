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20:29
Политика
Представитель Крыма предложил Украине провести новую демаркацию границы
20:29
Происшествия
В Свердловской области семилетний мальчик утонул в карьере
20:29
Спорт
Сборная Белоруссии по хоккею впервые с 2002 года обыграла команду Швеции
20:27
Политика
В Чехии увидели «стремление» России к контролю Европы
20:26
Шоу-бизнес
Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа
20:26
Экономика
Россиянам дали советы по инвестициям в криптовалюту в период коррекции
20:21
Политика
Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами
20:21
Армия
Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ
20:21
Общество
Названы восемь опасных для здоровья последствий полного отказа от фруктов
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20:14
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Певица Манижа прокомментировала скандал вокруг победителя Евровидения
20:13
Политика
Политолог указал на роль Финляндии в гибели жителей блокадного Ленинграда
20:13
Политика
Немецкий депутат ответил критикам после решения вакцинироваться «Спутником V»
20:10
Экономика
Новый инвестиционный сегмент набирает обороты в России
20:09
Экономика
Компания из КНР может взять под контроль крупнейшего производителя микрочипов
20:09
Общество
Турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год
20:07
Ближний Восток
Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»
20:07
Политика
Автор учебника по украинскому языку сообщил о ссылке на порносайт в книге
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Певица Манижа прокомментировала скандал вокруг победителя Евровидения

  /   Обновлено: 23 мая 2021 20:26
Шоу-бизнес
Певица Манижа прокомментировала скандал вокруг победителя Евровидения
instagram.com  /  @manizha

Москва, 23 мая. Представительница России на Евровидении Манижа отреагировала на скандал вокруг итальянской группы Maneskin, которую зрители заподозрили в употреблении наркотиков.

Исполнительница вернулась в Москву из Роттердама, где заняла девятое место по итогам голосования. Журналисты попросили певицу высказать свое мнение относительно скандала вокруг солиста итальянской рок-группы, победившей на Евровидении.

Зрителям показалось, что Дамиано Давид склонился над столом, чтобы употребить запрещенное вещество. Домыслы публики подкрепляла реакция сидящего рядом с ним музыканта, который толкнул друга, чтобы тот встал. Манижа, комментируя этот скандал, заявила, что коллектив должен подавать хороший пример своим поклонникам.

«Я не поддерживаю. Мне кажется, что неправильно употреблять. Особенно, когда ты делаешь это публично. Мое мнение — мы должны все-таки нести ответственность перед нашей аудиторией за наши поступки. Я знаю, что у итальянцев огромная фан-база подростков. Я в своем творчестве понимаю, какой я пример подаю подросткам. Мне кажется, их пример не совсем правильный», — цитирует Манижу РЕН ТВ.

Европейский вещательный союз (EBU) официально подтвердил намерение Дамиано Давида пройти тест на наркотики, чтобы доказать свою правоту. Вокалист опроверг обвинения в употреблении кокаина и сказал, что наклонился к столу из-за разбитого бокала.

наркотики Манижа maneskin
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