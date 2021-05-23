Хельсинки, 23 мая. Бывший президент Финляндии Карл Густав Маннергейм причастен к блокаде Ленинграда. Об этом сообщил публицист и политолог Йохан Бекман.

Специалист сообщил, что Маннергейма звали «русским генералом». Он является военным преступником и имеет прямое отношение к гибели граждан на территории современной Карелии. Там по его указу открывали концлагерь, пишет SM-News.

Также политолог напомнил, что во время Второй мировой войны Финляндия была союзником Германии. Но в 1944 году она перестала принимать участие в боевых действиях. Ее решение оценил бывший глава правительства СССР Иосиф Сталин и снял всю ответственность с государства за вред, который она причинила советским гражданам.

Ранее петербуржцы создали бесплатное приложение «Слушая сердцем». Аудиогид рассказывает в формате экскурсионных спектаклей об исторических местах по мотивам воспоминаний и дневников жителей блокадного города.