Немецкий депутат ответил критикам после решения вакцинироваться «Спутником V»

Берлин, 23 мая. Критику на фоне решения вакцинироваться российским препаратом «Спутник V» прокомментировал депутат от Левой партии Дитер Дем.

Он рассказал, что решил сделать прививку от коронавируса в ходе поездки в Москву, куда его пригласили в честь 9 Мая. Помимо этого, Дем отметил, что к нему никто не обращался лично с критикой на фоне его решения привиться российской вакциной, не считая небольших перепалок с рядом немецких политиков.

«Решил, что параллельно с этим сделаю себе прививку — за свой счет, в плане оплаты всех поездок на такси и вообще всего с этим связанного: у меня полностью раздельная бухгалтерия», — подчеркнул депутат.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Мальты заявили, что российский препарат против COVID-19 «Спутник V» может быть сертифицирован в Европе до конца июня.