Новый инвестиционный сегмент набирает обороты в России

Москва, 23 мая. Один из видов недвижимости может приносить высокий доход от инвестиций на фоне коррекции рынка после пандемии.

Сейчас многие начинающие инвесторы начинают проявлять интерес к различным инвест-инструментам, так как низкие ставки по вкладам не удовлетворяют граждан по причине роста инфляции.

Часть людей начинает заниматься вложениями на бирже, другие идут в недвижимость. Наибольшей популярностью в России пользуются офисная, торговая, а также индустриальная категории недвижимости. Об этом пишет РБК.

Офисный сегмент в настоящее время просел в связи с уходом множества сотрудников на дистанционный формат работы. Очевидно, что многие работники больше не вернутся обратно, что делает перспективы сектора более туманными. Торговые площади постепенно восстанавливают потоки клиентов, но в то же время стремительными темпами растет онлайн-ретейл.



При этом индустриальная недвижимость не пострадала, а напротив, увеличивает мощности и стабильно приносит доход инвесторам. В большинстве случаев резиденты берут здания в аренду на срок от пяти лет и более. Индустриальные здания могут продаваться за сотни миллионов и миллиарды рублей — их приобретением занимаются паевые инвестиционные фонды недвижимости.

Розничные инвесторы в Европе и США давно инвестируют через такие фонды, но российские игроки получили возможность участвовать в подобных сделках совсем недавно.

Блогер Андрей Мозоль ранее рассказывал ФАН о том, как грамотно играть на российском рынке недвижимости и избежать типичных ошибок, чтобы заработать в этом сегменте.