Компания из КНР может взять под контроль крупнейшего производителя микрочипов

Лондон, 23 мая. Организация Newport Wafer Fab, владеющая самым крупным в Великобритании предприятием по производству микрочипов, может оказаться под контролем китайских акционеров Nexperia.

Руководство компании предупредило об этом британское правительство, сообщила газета Sunday Times.

«Нам известно о возможности перехода контроля над Newport Wafer Fab (NWF) к компании Nexperia, и правительство находилось в тесном контакте с NWF на всех этапах развития ситуации», — отметил официальный представитель британского кабмина.

На текущий момент Правительство Великобритании не считает вмешательство целесообразным. Тем не менее, оно продолжает следить за развитием событий и использует имеющиеся у него возможности в случае изменения ситуации, пишет издание.

Дефицит микрочипов в мире продолжает сказываться на автомобильной отрасли. Так, производители Volkswagen и Toyota оказались вынуждены приостановить выпуск машин на нескольких своих заводах.