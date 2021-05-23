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Политика
Автор учебника по украинскому языку сообщил о ссылке на порносайт в книге
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23 мая 20:32
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новостей
20:29
Политика
Представитель Крыма предложил Украине провести новую демаркацию границы
20:29
Происшествия
В Свердловской области семилетний мальчик утонул в карьере
20:29
Спорт
Сборная Белоруссии по хоккею впервые с 2002 года обыграла команду Швеции
20:27
Политика
В Чехии увидели «стремление» России к контролю Европы
20:26
Шоу-бизнес
Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа
20:26
Экономика
Россиянам дали советы по инвестициям в криптовалюту в период коррекции
20:21
Политика
Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами
20:21
Армия
Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ
20:21
Общество
Названы восемь опасных для здоровья последствий полного отказа от фруктов
20:20
Украина
Киев хочет провести «мягкую украинизацию» от Закарпатья до Донбасса
20:19
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Илон Маск в России и Манижа на «Евровидении»
20:15
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная рэпера Гуфа ответила на выпад Айзы Долматовой
20:14
Шоу-бизнес
Певица Манижа прокомментировала скандал вокруг победителя Евровидения
20:13
Политика
Политолог указал на роль Финляндии в гибели жителей блокадного Ленинграда
20:13
Политика
Немецкий депутат ответил критикам после решения вакцинироваться «Спутником V»
20:10
Экономика
Новый инвестиционный сегмент набирает обороты в России
20:09
Экономика
Компания из КНР может взять под контроль крупнейшего производителя микрочипов
20:09
Общество
Турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год
20:07
Ближний Восток
Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»
20:07
Политика
Автор учебника по украинскому языку сообщил о ссылке на порносайт в книге
Все новости

Автор учебника по украинскому языку сообщил о ссылке на порносайт в книге

Политика
Автор учебника по украинскому языку сообщил о ссылке на порносайт в книге
pixabay.com

Киев, 23 мая. Ссылки на сайт с порнографией пробрались в учебник по украинскому языку для десятого класса. Об этом сообщил автор книги Александр Авраменко.

Педагог, лингвист и литературовед признался, что в учебнике по украинскому языку содержатся ссылки на порносайты. В книге 2018 года прописывается академическое издание, а в скобках источник, чтобы не нарушить авторское право. Сайт Новомиргородского района Кировоградской области прикреплялся к ссылке. Однако в сентябре 2020 года его заменили на порнографический, с сожалением отметил Авраменко.

«Только сейчас стало известно о такой метаморфозе», — посетовал автор в Facebook.

Лингвист надеется, что государственные органы защитят школьников и образовательную общественность путем блокировки «сайта разврата».

Политолог Павел Волков ранее назвал намерение сделать украинский язык единственным государственным чудовищным.

украина учебники порносайт
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