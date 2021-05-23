Автор учебника по украинскому языку сообщил о ссылке на порносайт в книге

Киев, 23 мая. Ссылки на сайт с порнографией пробрались в учебник по украинскому языку для десятого класса. Об этом сообщил автор книги Александр Авраменко.

Педагог, лингвист и литературовед признался, что в учебнике по украинскому языку содержатся ссылки на порносайты. В книге 2018 года прописывается академическое издание, а в скобках источник, чтобы не нарушить авторское право. Сайт Новомиргородского района Кировоградской области прикреплялся к ссылке. Однако в сентябре 2020 года его заменили на порнографический, с сожалением отметил Авраменко.

«Только сейчас стало известно о такой метаморфозе», — посетовал автор в Facebook.

Лингвист надеется, что государственные органы защитят школьников и образовательную общественность путем блокировки «сайта разврата».

Политолог Павел Волков ранее назвал намерение сделать украинский язык единственным государственным чудовищным.