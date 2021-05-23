Корейские ученые доказали пользу кофе для людей старше 40 лет

Сеул, 23 мая. На протяжении девяти лет добровольцы каждый день пили кофе, а ученые наблюдали за их здоровьем.

Любимый многими людьми во всем мире напиток способен защитить от преждевременной смерти, передает портал «Медицина и наука».

Корейские ученые на протяжении девяти лет проводили эксперимент, который доказал пользу кофе для людей старше 40 лет. Добровольцы ежедневно пили кофе, а ученые фиксировали показатели их здоровья и следили за тягой к этому напитку.

«Эксперты из Кореи получили данные результаты после проведения исследования, в котором приняли участие более 110 000 добровольцев, которые достигли 40-летнего возраста и не имели таких заболеваний, как рак, диабет и сердечно-сосудистые заболевания», – сообщают средства массовой информации.

Доказано, что люди, которые пили не менее трех чашек кофе в день, снизили риск преждевременной смерти на 21%, а также уменьшили предрасположенность к развитию некоторых заболеваний. Стоит отметить, что употребление всего одной порции кофе с сахаром и сливками снижает риск развития сердечной недостаточности на 42%.

Ранее сообщалось, что спрос на кофе в России вырос в первом квартале 2021 года почти на 20% в магазинах и более чем в 1,5 раза в вендинговых аппаратах, свидетельствуют данные ресурса «Чек индекс».