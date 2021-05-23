МИД Великобритании пообещал серьезные последствия за инцидент с Протасевичем

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 мая 20:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:29
Политика
Представитель Крыма предложил Украине провести новую демаркацию границы
20:29
Происшествия
В Свердловской области семилетний мальчик утонул в карьере
20:29
Спорт
Сборная Белоруссии по хоккею впервые с 2002 года обыграла команду Швеции
20:27
Политика
В Чехии увидели «стремление» России к контролю Европы
20:26
Шоу-бизнес
Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа
20:26
Экономика
Россиянам дали советы по инвестициям в криптовалюту в период коррекции
20:21
Политика
Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами
20:21
Армия
Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ
20:21
Общество
Названы восемь опасных для здоровья последствий полного отказа от фруктов
20:20
Украина
Киев хочет провести «мягкую украинизацию» от Закарпатья до Донбасса
20:19
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Илон Маск в России и Манижа на «Евровидении»
20:15
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная рэпера Гуфа ответила на выпад Айзы Долматовой
20:14
Шоу-бизнес
Певица Манижа прокомментировала скандал вокруг победителя Евровидения
20:13
Политика
Политолог указал на роль Финляндии в гибели жителей блокадного Ленинграда
20:13
Политика
Немецкий депутат ответил критикам после решения вакцинироваться «Спутником V»
20:10
Экономика
Новый инвестиционный сегмент набирает обороты в России
20:09
Экономика
Компания из КНР может взять под контроль крупнейшего производителя микрочипов
20:09
Общество
Турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год
20:07
Ближний Восток
Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»
20:07
Политика
Автор учебника по украинскому языку сообщил о ссылке на порносайт в книге
Все новости
23 мая 20:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:29
Политика
Представитель Крыма предложил Украине провести новую демаркацию границы
20:29
Происшествия
В Свердловской области семилетний мальчик утонул в карьере
20:29
Спорт
Сборная Белоруссии по хоккею впервые с 2002 года обыграла команду Швеции
20:27
Политика
В Чехии увидели «стремление» России к контролю Европы
20:26
Шоу-бизнес
Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа
20:26
Экономика
Россиянам дали советы по инвестициям в криптовалюту в период коррекции
20:21
Политика
Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами
20:21
Армия
Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ
20:21
Общество
Названы восемь опасных для здоровья последствий полного отказа от фруктов
20:20
Украина
Киев хочет провести «мягкую украинизацию» от Закарпатья до Донбасса
20:19
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Илон Маск в России и Манижа на «Евровидении»
20:15
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная рэпера Гуфа ответила на выпад Айзы Долматовой
20:14
Шоу-бизнес
Певица Манижа прокомментировала скандал вокруг победителя Евровидения
20:13
Политика
Политолог указал на роль Финляндии в гибели жителей блокадного Ленинграда
20:13
Политика
Немецкий депутат ответил критикам после решения вакцинироваться «Спутником V»
20:10
Экономика
Новый инвестиционный сегмент набирает обороты в России
20:09
Экономика
Компания из КНР может взять под контроль крупнейшего производителя микрочипов
20:09
Общество
Турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год
20:07
Ближний Восток
Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»
20:07
Политика
Автор учебника по украинскому языку сообщил о ссылке на порносайт в книге
Все новости

МИД Великобритании пообещал серьезные последствия за инцидент с Протасевичем

  /   Обновлено: 23 мая 2021 20:13
Политика
МИД Великобритании пообещал серьезные последствия за инцидент с Протасевичем
wikipedia.org  /  UK Government / OGL 2

Лондон, 23 мая. Британское внешнеполитическое ведомство прокомментировало инцидент с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.

Как подчеркнули в МИД Великобритании, действия Белоруссии в отношении Протасевича будут иметь серьезные последствия.

Ранее в Минске совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Приземление лайнера связано с сообщением о бомбе на борту. В самолете находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали.

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, он просит расширить список тем для заседания Совета Европы (СЕ) после инцидента с Протасевичем.

великобритания белоруссия протасевич
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 215725 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 78593 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 67900 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Экономика 52440 21 мая 2021
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 52298 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Все новости / Политика / МИД Великобритании пообещал серьезные последствия за инцидент с Протасевичем
Рейтинг@Mail.ru