МИД Великобритании пообещал серьезные последствия за инцидент с Протасевичем

Лондон, 23 мая. Британское внешнеполитическое ведомство прокомментировало инцидент с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.

Как подчеркнули в МИД Великобритании, действия Белоруссии в отношении Протасевича будут иметь серьезные последствия.

Ранее в Минске совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Приземление лайнера связано с сообщением о бомбе на борту. В самолете находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали.

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, он просит расширить список тем для заседания Совета Европы (СЕ) после инцидента с Протасевичем.