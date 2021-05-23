В США домашняя вечеринка закончилась перестрелкой

Вашингтон, 23 мая. В результате стрельбы на домашней вечеринке два человека погибли, еще 12 получили ранения.

Инцидент произошел в американском штате Нью-Джерси. Согласно данным следствия, сообщение о стрельбе в жилом доме округа Камберленд поступило в 23:50 по местному времени. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили два тела — 25-летней женщины и 30-летнего мужчины.

В настоящий момент все пострадавшие госпитализированы в больницу с ранениями разной степени тяжести. Один пациент находится в критическом состоянии. Причины произошедшего выясняются.

Преступник расстрелял двух помощников шерифа в Техасе, сообщал ФАН. Трагедия случилась в Эбене, округ Кончо.