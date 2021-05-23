Польский премьер призвал запретить полеты белорусских самолетов над Евросоюзом

Варшава, 23 мая. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал запретить полеты для самолетов белорусских авиакомпаний над территорией Евросоюза.

Ранее польский премьер обратился к главе Евросовета Шарлю Мишелю с требованием расширить повестку предстоящего саммита ЕС и рассмотреть возможность введения санкций против Минска из-за инцидента с самолетом Ryanair.

Воздушное судно экстренно село в столичном аэропорту Белоруссии после сообщения о минировании. В самолете находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.