Банковских клиентов начнут классифицировать по зонам риска

Москва, 23 мая. Центральный банк России приступит к пилотированию антиотмывочной платформы с середины текущего года. Она поможет классифицировать корпоративных клиентов по зонам риска.

Регулятор рассчитывает полностью запустить платформу с середины будущего года, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Илья Ясинский. Нововведение позволит облегчить нагрузку на добросовестных клиентов финансовых учреждений. В настоящее время многие банки перестраховываются и запрашивают чрезмерный объем информации, чтобы обезопасить себя перед Центробанком, передает «Прайм».

В Банке России сообщили, что платформа будет функционировать по принципу светофора. Зеленая зона риска предназначается для клиентов, которые не вызывают подозрений, красная — для граждан с большой вероятностью совершения сомнительных операций. Желтая категория достается клиентам, которые требуют более детальной проработки со стороны кредитной организации.

Доцент кафедры политической экономики МГУ Максим Чирков ранее сообщил, что банковские клиенты могу начать забирать собственные денежные средства на фоне низких ставок и новых правил денежного контроля.