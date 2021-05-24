Таганрогские власти окажут семьям погибших в коллекторе материальную помощь

Ростов-на-Дону, 24 мая. Администрация города Таганрога окажет материальную помощь семьям погибших сотрудников Таганрогского водоканала.

Как сообщил глава Таганрога Андрей Лисицкий в Instagramm аккаунте администрации города, все семьи получат материальную поддержку от города.

«Помимо губернаторской поддержки, от города, также будут выделены средства семьям погибших. 50 тысяч рублей — семьям погибших и 20 тысяч рублей — пострадавшим. Кроме того, по двум жителям города, которые погибли, город возьмет на себя все расходы по погребению. То есть, за каждой семьей закреплен руководитель, который будет оказывать сопровождение во всех вопросах. И по семьям которые проживали на территории Неклиновского района Ростовской области, затраты по погребению берет на себя предприятие в полном объеме», — отметил в видео выступлении глава Таганрога.

Ранее губернатор Ростовской области уже сообщал о поддержке семей рабочих, погибших в трагедии под Таганрогом. На эти цели из областного резервного фонда уже выделено 16 млн рублей.

Накануне ФАН сообщал подробности трагедии на объекте МУП «Управление Водоканал» г. Таганрога. Наш корреспондент побывал на месте ЧП и поделился эксклюзивными деталями.