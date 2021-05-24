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новостей
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
10:00
Общество
Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
10:00
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«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
09:48
Общество
Субсидированный самолет и чартерные поезда свяжут Самару с Уфой
09:47
Общество
Спасатели вывели заблудившихся взрослых с младенцем из леса в Ленобласти
09:45
Экономика
Западные экосистемы могут начать работу в России на особых условиях
09:43
Наука
Ученые из США заявили о случаях заражения детей собачьим коронавирусом
09:40
Общество
Латвийская AirBaltic отказалась летать над Белоруссией после ЧП с самолетом
09:34
Происшествия
Очевидцы сообщили о падении человека на рельсы в метро Петербурга
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Таганрогские власти окажут семьям погибших в коллекторе материальную помощь

Общество
Таганрогские власти окажут семьям погибших в коллекторе материальную помощь
Инстаграм администрации Таганрога  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 24 мая. Администрация города Таганрога окажет материальную помощь семьям погибших сотрудников Таганрогского водоканала.

Как сообщил глава Таганрога Андрей Лисицкий в Instagramm аккаунте администрации города, все семьи получат материальную поддержку от города.

«Помимо губернаторской поддержки, от города, также будут выделены средства семьям погибших. 50 тысяч рублей — семьям погибших и 20 тысяч рублей — пострадавшим. Кроме того, по двум жителям города, которые погибли, город возьмет на себя все расходы по погребению. То есть, за каждой семьей закреплен руководитель, который будет оказывать сопровождение во всех вопросах. И по семьям которые проживали на территории Неклиновского района Ростовской области, затраты по погребению берет на себя предприятие в полном объеме», — отметил в видео выступлении глава Таганрога.  

Ранее губернатор Ростовской области уже сообщал о поддержке семей рабочих, погибших в трагедии под Таганрогом. На эти цели из областного резервного фонда уже выделено 16 млн рублей.

Накануне ФАН сообщал подробности трагедии на объекте МУП «Управление Водоканал» г. Таганрога. Наш корреспондент побывал на месте ЧП и поделился эксклюзивными деталями.

ростов-на-дону таганрог трагедия коллектор мэр
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