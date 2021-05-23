Россиянам назвали продукты, которые замедляют метаболизм

Москва, 23 мая. Метаболизм является процессом, благодаря которому происходит превращение пищи в энергию. Однако некоторые продукты способны его замедлить.

Первыми в списке стоят рафинированные продукты, среди которых хлеб, макароны и выпечка. В них содержатся «простые» углеводы. Вещества быстро расщепляются, и метаболизм почти не работает. Спиртные напитки также могут негативно сказаться на процессе выработки энергии.

Не рекомендуется злоупотреблять йогуртом и фруктовым соком с содержанием сахара. При этом греческий йогурт наоборот стимулирует метаболизм. Негативное влияние на биохимический процесс оказывают газированные напитки и замороженные блюда, в которые добавлены усилители вкуса и трансжиры. Кроме того, следует отдавать предпочтение йодированной соли вместо морской и не злоупотреблять мюсли.

До этого диетолог Елена Кален назвала продукт, который помогает повысить настроение. Это связано с тем, что он улучшает работу ЖКТ.