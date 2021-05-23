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21:49
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Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
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Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
21:31
Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
ЦАР
Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ
21:28
Общество
Финский политолог Бекман высказал мнение о маршале Маннергейме
21:19
Общество
Стас Барецкий призвал женщин худеть и перестать есть гамбургеры
21:15
Ближний Восток
Президент Ирака: более 150 млрд долларов были вывезены за рубеж после вторжения США
21:15
Политика
Эксперты обрисовали ситуацию на Украине вокруг арестованного Медведчука
21:11
Африка
Неспящий убийца: как вулкан превратил жизнь двух африканских народов в ад
21:09
Общество
Жилье для переселенцев из аварийных домов в Самаре никто строить не хочет
21:06
ЦАР
Центральноафриканская диаспора во Франции провела демонстрацию в поддержку России
21:05
Шоу-бизнес
Стас Пьеха назвал отличие Манижи от других представителей России на Евровидении
21:04
Экономика
Экономист предсказал Киеву проблемы из-за земельной реформы
21:02
Армия
В Межрегиональный учебный центр РВСН поступят новые тренажеры аппаратуры связи
21:01
Политика
«Блестящая операция»: Витязева похвалила спецслужбы за задержание основателя Nexta
21:00
ФАН-ТВ
В Латвии появился госпиталь для растений
20:58
Происшествия
ФАН опубликовал видео с места смертельного ДТП на Московском большом кольце
20:57
Экономика
Эксперт Белогорьев сравнил объем запасов нефти в РФ с резервами других стран
20:55
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Президент Ирака: более 150 млрд долларов были вывезены за рубеж после вторжения США

  /   Обновлено: 23 мая 2021 21:35
Ближний Восток
Президент Ирака: более 150 млрд долларов были вывезены за рубеж после вторжения США
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw / dpa

Багдад, 23 мая. Из почти триллиона долларов, заработанных Ираком на нефти с 2003 года, когда в страну вторглись американские войска, более 150 млрд были незаконно выведены за рубеж в результате коррупционных сделок, сообщил президент республики Бархам Салех.

Заявление было сделано после того, как глава государства представил в парламент страны законопроект о взыскании коррупционных средств.

«Законопроект направлен на укрепление полномочий иракского народа в целях возвращения денег, похищенных в ходе коррупционных сделок и привлечения коррупционеров к ответственности», — сказал Салех.

Президент призвал иракских парламентариев обсудить законопроект и затем одобрить его, «чтобы помочь обуздать опасное бедствие, которое на протяжении многих лет лишало народ республики возможности пользоваться богатствами своей страны».

Салех считает, что разворованных денег будет достаточно, чтобы значительно улучшить финансовое положение его государства. По словам Бархама Салаха, законодательный акт будет направлен на возвращение незаконно присвоенных средств в сотрудничестве с другими правительствами и международными организациями.

Лидер республики также призвал к созданию международной коалиции по противодействию коррупции, аналогичной военному альянсу, борющемуся с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ), заявив, что взяточничество и терроризм взаимосвязаны и переплетены друг с другом. Терроризм может быть ликвидирован только путем лишения его источников финансирования, основанных на незаконно полученных деньгах, добавил Салех.

Как отметил иракский президент, коррупция выходит за пределы границ республики, поэтому борьба с ней не может ограничиваться внутренними усилиями.

С 2019 года сотни людей погибли в ходе протестов по всему Ираку против казнокрадства в правительстве, безработицы и отсутствия базовых услуг, включая электричество и чистую воду. Страна так и не смогла достичь стабильности после десятилетий кризиса.

Ирак входит в число самых коррумпированных государств в мире, заняв 160-е место из 180 стран, согласно докладу правозащитников.

Правительство Ирака работало над борьбой с коррупцией и даже вернуло миллиард долларов в 2020 году. Однако воровство настолько глубоко укоренилось на всех уровнях власти, которые были созданы с 2003 году после вторжения американских войск и свержения Саддама Хусейна, что теперь крайне сложно бороться с этой проблемой. В связи с этим законопроект Бархама Салеха скорее направлен на поднятие политических рейтингов накануне досрочных выборов в парламент, назначенных на 10 октября. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

коррупция ирак бархам салех
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Все новости / Ближний Восток / Президент Ирака: более 150 млрд долларов были вывезены за рубеж после вторжения США
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