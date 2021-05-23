Президент Ирака: более 150 млрд долларов были вывезены за рубеж после вторжения США

Багдад, 23 мая. Из почти триллиона долларов, заработанных Ираком на нефти с 2003 года, когда в страну вторглись американские войска, более 150 млрд были незаконно выведены за рубеж в результате коррупционных сделок, сообщил президент республики Бархам Салех.
Заявление было сделано после того, как глава государства представил в парламент страны законопроект о взыскании коррупционных средств.
«Законопроект направлен на укрепление полномочий иракского народа в целях возвращения денег, похищенных в ходе коррупционных сделок и привлечения коррупционеров к ответственности», — сказал Салех.
Президент призвал иракских парламентариев обсудить законопроект и затем одобрить его, «чтобы помочь обуздать опасное бедствие, которое на протяжении многих лет лишало народ республики возможности пользоваться богатствами своей страны».
#Iraq estimates that $150 #billion of its #oil #money has been #stolen from the country since the #US-led invasion of 2003 https://t.co/NfdHlQqsxx— Mohammed Tawfeeq (@mtawfeeqCNN) May 23, 2021
Салех считает, что разворованных денег будет достаточно, чтобы значительно улучшить финансовое положение его государства. По словам Бархама Салаха, законодательный акт будет направлен на возвращение незаконно присвоенных средств в сотрудничестве с другими правительствами и международными организациями.
Лидер республики также призвал к созданию международной коалиции по противодействию коррупции, аналогичной военному альянсу, борющемуся с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ), заявив, что взяточничество и терроризм взаимосвязаны и переплетены друг с другом. Терроризм может быть ликвидирован только путем лишения его источников финансирования, основанных на незаконно полученных деньгах, добавил Салех.
#Iraq - 'Pyramid' of corruption pushes Iraq family to emigrate.— AFP Photo (@AFPphoto) March 29, 2021
???? @mo_sawaf #AFPhttps://t.co/VnpApePJ1Z pic.twitter.com/qGN7dpCGc2
Как отметил иракский президент, коррупция выходит за пределы границ республики, поэтому борьба с ней не может ограничиваться внутренними усилиями.
С 2019 года сотни людей погибли в ходе протестов по всему Ираку против казнокрадства в правительстве, безработицы и отсутствия базовых услуг, включая электричество и чистую воду. Страна так и не смогла достичь стабильности после десятилетий кризиса.
???????? #HishamAlHashimi's shocking murder has shown the risks faced by people who dare to challenge powerful militias and are vocal about pervasive impunity & corruption in #Iraq. We call for accountability for all the violence in relation to the protests ???? https://t.co/AfutrQ3lXk pic.twitter.com/63V3eaa4A0— UN Human Rights (@UNHumanRights) July 10, 2020
Ирак входит в число самых коррумпированных государств в мире, заняв 160-е место из 180 стран, согласно докладу правозащитников.
Правительство Ирака работало над борьбой с коррупцией и даже вернуло миллиард долларов в 2020 году. Однако воровство настолько глубоко укоренилось на всех уровнях власти, которые были созданы с 2003 году после вторжения американских войск и свержения Саддама Хусейна, что теперь крайне сложно бороться с этой проблемой. В связи с этим законопроект Бархама Салеха скорее направлен на поднятие политических рейтингов накануне досрочных выборов в парламент, назначенных на 10 октября.
1 Организация запрещена на территории РФ.