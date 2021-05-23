Цифровизация ретейла позволила нарастить прибыль в сегменте

Москва, 23 мая. Аналитики ответили на актуальные вопросы о развитии продовольственного рынка на фоне тотальной цифровизации.

Конференция под названием «Ретейл в России: консолидация рынка и ценовое регулирование» прошла в рамках площадки Finam.ru, где эксперты поделились своим мнением о динамике рынка во время распространения коронавирусной инфекции.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Артемий Шамшуков отметил, что цифровизация является главной движущей силой торговых сетей в настоящее время. Это происходит благодаря уменьшению издержек и налаживанию более стремительного процесса получения товара конечным потребителем.

Артем Михайлин из «ВЕЛЕС Капитал» полагает, что игроки данного сегмента сумели извлечь крупные выгоды из пандемии и вышли как на традиционных клиентов, перешедших теперь в Сеть, так и привлекли людей, которые ранее никогда не совершали покупки в интернете. Эксперт подчеркивает, что привычка делать покупки онлайн останется с потребителями надолго.

Предполагается, что e-commerce может вырасти к 2024 на 4 трлн рублей благодаря положительному эффекту от коронавирусных ограничений. По этой причине сектор называют одним из ключевых драйверов.

Реализация различных финансовых услуг также стала доступна в интернете после появления соответствующих проектов у российского Центробанка. Тем не менее, представители регулятора напоминают всем пользователям о важности соблюдения мер безопасности при работе в интернете.