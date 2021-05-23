NZZ: глобальная стратегия США рухнула из-за сближения России с Китаем

Берн, 23 мая. Кризис трансатлантического единства усугубляется, так как Москва с Пекином заставляют США концентрировать внимание на Восточной Азии, пишет издание Neue Zürcher Zeitung.

Сближение России и Китая становится все более очевидным. Это стало следствием агрессивной внешней политики США. По иронии судьбы, США расплачиваются за свой недальновидный подход. Как пишет швейцарское издание, Соединенные Штаты все сильнее затягивает в западню, которую им уготовили РФ и КНР. Активно вооружаясь, они оказывают на Вашингтон давление, заставляя концентрировать все больше ресурсов в Индо-Тихоокеанском регионе, приводит «ПолитРоссия» перевод материала NZZ.

Хуже всего в сложившейся ситуации приходится европейцам, говорится в статье. Страны, уповавшие на защиту в рамках трансатлантического сотрудничества, беспомощно наблюдают, как Россия с Китаем добивают НАТО. И хотя они не планируют совместных военных операций, их тесное взаимодействие уничтожает всю глобальную стратегию США.

«Эта тенденция имеет последствия для трансатлантической безопасности. Несмотря на то, что Пекин и Москва не заключили союз, они все больше сотрудничают в дипломатических и политических вопросах безопасности», – пишет NZZ.

В таких условиях американцам остается надеяться на то, что им не придется воевать на два фронта. При этом Европу автор призывает активнее интересоваться вопросами собственной безопасности, не рассчитывая на заокеанского партнера.

Ранее в китайском издании Sohu оценили эффектный ответ России на провокации США и НАТО.