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23 мая 20:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:29
Политика
Представитель Крыма предложил Украине провести новую демаркацию границы
20:29
Происшествия
В Свердловской области семилетний мальчик утонул в карьере
20:29
Спорт
Сборная Белоруссии по хоккею впервые с 2002 года обыграла команду Швеции
20:27
Политика
В Чехии увидели «стремление» России к контролю Европы
20:26
Шоу-бизнес
Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа
20:26
Экономика
Россиянам дали советы по инвестициям в криптовалюту в период коррекции
20:21
Политика
Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами
20:21
Армия
Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ
20:21
Общество
Названы восемь опасных для здоровья последствий полного отказа от фруктов
20:20
Украина
Киев хочет провести «мягкую украинизацию» от Закарпатья до Донбасса
20:19
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Илон Маск в России и Манижа на «Евровидении»
20:15
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Новая возлюбленная рэпера Гуфа ответила на выпад Айзы Долматовой
20:14
Шоу-бизнес
Певица Манижа прокомментировала скандал вокруг победителя Евровидения
20:13
Политика
Политолог указал на роль Финляндии в гибели жителей блокадного Ленинграда
20:13
Политика
Немецкий депутат ответил критикам после решения вакцинироваться «Спутником V»
20:10
Экономика
Новый инвестиционный сегмент набирает обороты в России
20:09
Экономика
Компания из КНР может взять под контроль крупнейшего производителя микрочипов
20:09
Общество
Турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год
20:07
Ближний Восток
Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»
20:07
Политика
Автор учебника по украинскому языку сообщил о ссылке на порносайт в книге
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NZZ: глобальная стратегия США рухнула из-за сближения России с Китаем

Армия
NZZ: глобальная стратегия США рухнула из-за сближения России с Китаем
Федеральное агентство новостей

Берн, 23 мая. Кризис трансатлантического единства усугубляется, так как Москва с Пекином заставляют США концентрировать внимание на Восточной Азии, пишет издание Neue Zürcher Zeitung.

Сближение России и Китая становится все более очевидным. Это стало следствием агрессивной внешней политики США. По иронии судьбы, США расплачиваются за свой недальновидный подход. Как пишет швейцарское издание, Соединенные Штаты все сильнее затягивает в западню, которую им уготовили РФ и КНР. Активно вооружаясь, они оказывают на Вашингтон давление, заставляя концентрировать все больше ресурсов в Индо-Тихоокеанском регионе, приводит «ПолитРоссия» перевод материала NZZ.

Хуже всего в сложившейся ситуации приходится европейцам, говорится в статье. Страны, уповавшие на защиту в рамках трансатлантического сотрудничества, беспомощно наблюдают, как Россия с Китаем добивают НАТО. И хотя они не планируют совместных военных операций, их тесное взаимодействие уничтожает всю глобальную стратегию США.

«Эта тенденция имеет последствия для трансатлантической безопасности. Несмотря на то, что Пекин и Москва не заключили союз, они все больше сотрудничают в дипломатических и политических вопросах безопасности», – пишет NZZ.

В таких условиях американцам остается надеяться на то, что им не придется воевать на два фронта. При этом Европу автор призывает активнее интересоваться вопросами собственной безопасности, не рассчитывая на заокеанского партнера.

Ранее в китайском издании Sohu оценили эффектный ответ России на провокации США и НАТО.

россия сша нато китай
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