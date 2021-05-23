Представитель жандармерии ЦАР заявил о скорой ликвидации оставшихся в стране боевиков

Банги, 23 мая. Пресс-секретарь жандармерии ЦАР Валери Його заявил, что правительственные силы в ближайшее время нейтрализуют малочисленные бандгруппы, оставшиеся после разгрома конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (СРС) в отдаленных районах.

Боевики опасаются вступать в столкновения с национальной армией, полицией и жандармерией, но устраивают нападения на мирных граждан с целью грабежа. Также радикалы устанавливают мины, от которых страдают местные жители.

«В освобожденных от бандитов районах остаются отдельные радикалы, которые продолжают совершать бесчинства в отношении гражданского населения. В том числе путем ограблений, изнасилований, поджогов домов и так далее. Но это лишь отдельные эпизоды, с которыми вскоре будет покончено», — уточнил Його.

Что касается использования боевиками взрывных устройств, пресс-секретарь жандармерии сообщил, что правительственные силы при поддержке союзников работают над разминированием территории.

Он подчеркнул, что такое оружие может появиться в руках бандитов лишь при участии третьих лиц — так называемых партнеров ЦАР, которые на деле пытаются помешать восстановлению мира в республике.

Ранее Валери Його призвал граждан государства активнее сотрудничать с правоохранительными органами и сообщать о найденных минах властям.