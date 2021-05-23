Белорусского посла вызвали в МИД Польши после инцидента с самолетом Ryanair

Варшава, 23 мая. Польский МИД пригласил посла Белоруссии в государстве в связи с ситуацией с воздушным судном Ryanair.

Сотрудника дипведомства вызвали после задержания в Минске основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«В МИД в срочном порядке был вызван посол Белоруссии в Варшаве», — пояснил политик.

Ранее польский премьер предложил расширить список тем для заседания Совета Европы (СЕ). Он выдвинул инициативу после ситуации в белорусской столице.