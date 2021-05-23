Российский депутат Лысаков прокомментировал инцидент с задержанием Протасевича

Москва, 23 мая. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков отреагировал на задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Минске.

Накануне самолет с Протасевичем на борту был вынужден экстренно приземлиться в белорусской столице. Он следовал из Афин в Вильнюс. Местные правоохранители задержали основателя Telegram-канала во время проверки документов. Лысаков положительно оценил действия белорусских силовиков и предположил, какое будущее может ожидать Протасевича.

«Вишенкой на торте может стать суровый приговор суда и помилование Батьки (президента Белоруссии Александра Лукашенко — Прим. ФАН)», — подчеркнул парламентарий в Telegram.

Гражданина Белоруссии задержали по обвинению в организации массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих общественный порядок. Протасевич внесен в республике в перечень причастных к терроризму.