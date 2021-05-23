Блинкен назвал конструктивными переговоры с Лавровым в Рейкьявике

Вашингтон, 23 мая. Глава Госдепа США Энтони Блинкен дал характеристику переговорам с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как отметил американский госсекретарь, разговор в Лавровым в Рейкьявике был «очень деловым и конструктивным».

«США считают, что выбор курса в отношениях с Вашингтоном остается за Россией», — высказался Блинкен.

Глава ведомства отметил, что Америка предпочла бы «более стабильные и предсказуемые» отношения с Россией. Если Москва продолжит предпринимать «агрессивные действия», США ответят не «ради эскалации или конфликта», а чтобы защитить интересы Вашингтона, заключил Блинкен.

Ранее политолог и дипломат Ростислав Ищенко заявил, что главы внешнеполитических ведомств России и США сыграли роль армейских авангардов, стычка которых должна предопределить позиции основных сил в грядущем сражении.