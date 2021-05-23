Юлия Пересильд объявила о старте подготовки к полету в космос ради съемок фильма

Москва, 23 мая. Актриса Юлия Пересильд объявила на своей странице в Instagram, что с 24 мая она и режиссер Клим Шипенко приступят к подготовке к полету в космос для съемок картины «Вызов».

Подготовительный этап пройдет с 24 по 28 мая. Специалисты сделают мерки для создания спецснаряжения, также Пересильд и Шипенко ознакомятся с программой полета в космос.

Актриса поделилась с поклонниками радостью от предвкушения перемен. Знаменитость не может дождаться встречи с умнейшими российскими учеными. При этом Пересильд чувствует себя спокойно.

«Я в предвкушении чего-то нового и неизвестного! Завтра мы приедем в центр подготовки космонавтов и начнем наш путь! Нас ждут встречи с интереснейшими и умнейшими людьми нашей страны. Испытания и лекции. Новые правила. Я рада! Я в ожидании. Я готова. И вдохновенно спокойна», — написала актриса в Instagram.

Фильм «Вызов» (рабочее название космической драмы) станет первой художественной лентой, снятой в космосе. Проект поддерживается Первым каналом, государственной корпорацией «Роскосмос», компанией Yellow, Black and White.

Ранее в эфире программы «На дачу!» Юлия Пересильд рассказала ведущей Наталье Барбье, чем она вдохновляется при работе над образами своих героинь.