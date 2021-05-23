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23 мая 20:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:29
Политика
Представитель Крыма предложил Украине провести новую демаркацию границы
20:29
Происшествия
В Свердловской области семилетний мальчик утонул в карьере
20:29
Спорт
Сборная Белоруссии по хоккею впервые с 2002 года обыграла команду Швеции
20:27
Политика
В Чехии увидели «стремление» России к контролю Европы
20:26
Шоу-бизнес
Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа
20:26
Экономика
Россиянам дали советы по инвестициям в криптовалюту в период коррекции
20:21
Политика
Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами
20:21
Армия
Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ
20:21
Общество
Названы восемь опасных для здоровья последствий полного отказа от фруктов
20:20
Украина
Киев хочет провести «мягкую украинизацию» от Закарпатья до Донбасса
20:19
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Илон Маск в России и Манижа на «Евровидении»
20:15
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Новая возлюбленная рэпера Гуфа ответила на выпад Айзы Долматовой
20:14
Шоу-бизнес
Певица Манижа прокомментировала скандал вокруг победителя Евровидения
20:13
Политика
Политолог указал на роль Финляндии в гибели жителей блокадного Ленинграда
20:13
Политика
Немецкий депутат ответил критикам после решения вакцинироваться «Спутником V»
20:10
Экономика
Новый инвестиционный сегмент набирает обороты в России
20:09
Экономика
Компания из КНР может взять под контроль крупнейшего производителя микрочипов
20:09
Общество
Турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год
20:07
Ближний Восток
Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»
20:07
Политика
Автор учебника по украинскому языку сообщил о ссылке на порносайт в книге
Все новости

Юлия Пересильд объявила о старте подготовки к полету в космос ради съемок фильма

Шоу-бизнес
Юлия Пересильд объявила о старте подготовки к полету в космос ради съемок фильма
Prt Scr youtube.com  /  А поговорить?

Москва, 23 мая. Актриса Юлия Пересильд объявила на своей странице в Instagram, что с 24 мая она и режиссер Клим Шипенко приступят к подготовке к полету в космос для съемок картины «Вызов».

Подготовительный этап пройдет с 24 по 28 мая. Специалисты сделают мерки для создания спецснаряжения, также Пересильд и Шипенко ознакомятся с программой полета в космос.

Актриса поделилась с поклонниками радостью от предвкушения перемен. Знаменитость не может дождаться встречи с умнейшими российскими учеными. При этом Пересильд чувствует себя спокойно.

«Я в предвкушении чего-то нового и неизвестного! Завтра мы приедем в центр подготовки космонавтов и начнем наш путь! Нас ждут встречи с интереснейшими и умнейшими людьми нашей страны. Испытания и лекции. Новые правила. Я рада! Я в ожидании. Я готова. И вдохновенно спокойна», — написала актриса в Instagram.

Фильм «Вызов» (рабочее название космической драмы) станет первой художественной лентой, снятой в космосе. Проект поддерживается Первым каналом, государственной корпорацией «Роскосмос», компанией Yellow, Black and White.

Ранее в эфире программы «На дачу!» Юлия Пересильд рассказала ведущей Наталье Барбье, чем она вдохновляется при работе над образами своих героинь.

космос пересильд шипенко
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