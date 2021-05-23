Песков: первое заседание на военную тематику с участием Путина пройдет 25 мая

Москва, 23 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал серию совещаний на военную тематику при участии главы государства с 25 мая.

Заседания пройдут в курортной столице России Сочи и будут посвящены вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Совещания при участии президента России Владимира Путина будут проходить в период с 25 мая по 27 мая. Мероприятия традиционно проходят дважды в год — весной и осенью.

«Завтра, 24 мая, будет визит президента Киргизии. Совещание начнется во вторник, 25 мая», — сказал Песков.

О теме будущих заседаний официальный представитель Кремля не сказал, однако известно, что Путин встретится в Сочи с Лукашенко и Жапаровым.

В прошлом году состоялось два заседания на военную тематику при участии руководящего состава Минобороны РФ, федеральных ведомств и предприятий ОПК. В ходе совещаний Путин заявил, что ядерная триада по-прежнему является главной гарантией военной безопасности государства, и сообщил о создании нового пункта управления стратегическими ядерными силами.