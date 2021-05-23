Греция и европейские партнеры обсуждают инцидент с самолетом в Минске

Афины, 23 мая. Греция и партнеры из Евросоюза обсуждают ситуацию с посадкой самолета в аэропорту Минска, сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

Самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в белорусской столице после сообщения о минировании. На борту находился основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, он был задержан.

«МИД находится в постоянном контакте с компетентными службами и европейскими партнерами по поводу самолета, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс», — говорится в сообщении греческого министерства.

Ранее сообщалось, что пилоты лично запросили разрешение на посадку воздушного судна в Минске после появления информации о «бомбе» на борту, которая в дальнейшем не подтвердилась.