Актер Марк Уолберг променял кубики пресса на жировые складки ради роли в новом фильме

Вашингтон, 23 мая. Актер Марк Уолберг набрал семь килограммов ради съемок в новом фильме. Достичь такого «выдающегося» в плане живота результата ему помогла специальная антидиета.

Голливудский актер ради роли в понравившейся ему картине готов на любые трансформации тела. Так, в 2013 году на экраны вышел фильм «Кровью и потом: Анаболики», в котором он сыграл фитнес-тренера с идеальным торсом.

На этот раз Уолберга заинтересовала роль бывшего боксера, повесившего перчатки на гвоздь и переквалифицировавшегося в священника. Как отмечает звезда в своем Instagram-аккаунте, ради съемок в фильме «Отец Стю» он готов променять идеальную форму на менее привлекательную и набрать еще до 20 килограммов.

Как выяснилось, процесс набора массы едва ли требует меньше усилий, нежели борьба с лишними килограммами. Уолберг уточнил, что его главными помощниками в деле отказа от кубиков пресса в пользу жировых складок стали булочки и гамбургеры. Актер добавил, что чувствует себя невероятно счастливым, ведь теперь ему можно и нужно есть все, чего он только сам пожелает.

Своей страстью преображаться ради ролей в кино также славится звезда «Темного рыцаря» Кристиан Бэйл. Как стало известно ранее, он экстремально похудел для съемок в фильме «Тор-4».