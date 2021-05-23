Франция призвала страны ЕС дать решительный ответ по инциденту с самолетом в Минске

Париж, 23 мая. Европейским странам следует дать решительный ответ на посадку самолета компании Ryanair в Белоруссии, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Соответствующее заявление французский политик опубликовал в Twitter-аккаунте. По его словам, изменение курса рейса авиалайнера минскими властями является «недопустимым».

«Необходим решительный и единый ответ европейских стран», — подчеркнул министр французского внешнеполитического ведомства.

Помимо этого, Ле Дриан призвал разрешить покинуть республику «всем пассажирам этого рейса».

Ранее в МИД Германии потребовали от Белоруссии немедленного разъяснения инцидента с экстренной посадкой самолета.