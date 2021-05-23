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20:27
Политика
В Чехии увидели «стремление» России к контролю Европы
20:26
Шоу-бизнес
Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа
20:26
Экономика
Россиянам дали советы по инвестициям в криптовалюту в период коррекции
20:21
Политика
Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами
20:21
Армия
Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ
20:21
Общество
Названы восемь опасных для здоровья последствий полного отказа от фруктов
20:20
Украина
Киев хочет провести «мягкую украинизацию» от Закарпатья до Донбасса
20:19
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20:14
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Певица Манижа прокомментировала скандал вокруг победителя Евровидения
20:13
Политика
Политолог указал на роль Финляндии в гибели жителей блокадного Ленинграда
20:13
Политика
Немецкий депутат ответил критикам после решения вакцинироваться «Спутником V»
20:10
Экономика
Новый инвестиционный сегмент набирает обороты в России
20:09
Экономика
Компания из КНР может взять под контроль крупнейшего производителя микрочипов
20:09
Общество
Турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год
20:07
Ближний Восток
Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»
20:07
Политика
Автор учебника по украинскому языку сообщил о ссылке на порносайт в книге
20:06
Общество
Корейские ученые доказали пользу кофе для людей старше 40 лет
20:05
Политика
МИД Великобритании пообещал серьезные последствия за инцидент с Протасевичем
20:05
Происшествия
Москвич обналичил 1 млн рублей «банка приколов»
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Латвийский эксперт Мелконов назвал перспективу возрождения BALTBAT туманной

Армия
Латвийский эксперт Мелконов назвал перспективу возрождения BALTBAT туманной
pixabay.com

Рига, 23 мая. Латвия, Литва и Эстония планируют обзавестись собственными системами залпового огня большой дальности. Однако идея о военном сотрудничестве прибалтийских стран не так проста.

Ранее стало известно, что министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии провели встречу на литовской авиабазе в Шяуляе. Именно там и прозвучало предложение о приобретении систем залпового огня большой дальности совместными усилиями трех стран, передает «Свободная пресса».

Предполагается, что такой проект предназначен для развития совместных региональных сил балтийских государств. Однако все не так просто, поскольку «балтийское единство» в подобных случаях трещит по швам, заявил латвийский военный эксперт Юрий Мелконов.

Он напомнил об истории создания объединенного батальона BALTBAT, о котором было озвучено еще в 1990-х годах, а позже процесс «заморозили». Вполне вероятно, что вскоре Латвия, Литва и Эстония захотят возродить и этот проект. Однако такая идея является заведомо провальной.

«Это американский проект. Ничего прибалтийского там нет <...> Они не видят различий между Латвией, Литвой и Эстонией и считают, что их элементарно можно согнать вместе, и они будут что-то делать. Но это не так », — добавил эксперт.

В таком контексте перспектива возрождения BALTBAT является довольно туманной, резюмировал Мелконов.

Ранее сообщалось, что в небо Эстонии поднялись ВВС Польши на советских Су-17 для участия в учениях НАТО «Весенний шторм — 2021». Также недавно сайт 360tv.ru сообщил о последствиях активности Альянса во время военных учений в Черном море.

нато прибалтика baltbat
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Все новости / Армия / Латвийский эксперт Мелконов назвал перспективу возрождения BALTBAT туманной
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