Латвийский эксперт Мелконов назвал перспективу возрождения BALTBAT туманной

Рига, 23 мая. Латвия, Литва и Эстония планируют обзавестись собственными системами залпового огня большой дальности. Однако идея о военном сотрудничестве прибалтийских стран не так проста.

Ранее стало известно, что министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии провели встречу на литовской авиабазе в Шяуляе. Именно там и прозвучало предложение о приобретении систем залпового огня большой дальности совместными усилиями трех стран, передает «Свободная пресса».

Предполагается, что такой проект предназначен для развития совместных региональных сил балтийских государств. Однако все не так просто, поскольку «балтийское единство» в подобных случаях трещит по швам, заявил латвийский военный эксперт Юрий Мелконов.

Он напомнил об истории создания объединенного батальона BALTBAT, о котором было озвучено еще в 1990-х годах, а позже процесс «заморозили». Вполне вероятно, что вскоре Латвия, Литва и Эстония захотят возродить и этот проект. Однако такая идея является заведомо провальной.

«Это американский проект. Ничего прибалтийского там нет <...> Они не видят различий между Латвией, Литвой и Эстонией и считают, что их элементарно можно согнать вместе, и они будут что-то делать. Но это не так », — добавил эксперт.

В таком контексте перспектива возрождения BALTBAT является довольно туманной, резюмировал Мелконов.

Ранее сообщалось, что в небо Эстонии поднялись ВВС Польши на советских Су-17 для участия в учениях НАТО «Весенний шторм — 2021». Также недавно сайт 360tv.ru сообщил о последствиях активности Альянса во время военных учений в Черном море.