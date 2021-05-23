В Израиле заявили о размещении лаборатории ХАМАС в здании с офисами СМИ в Газе

Иерусалим, 23 мая. Палестинское движение ХАМАС использовало журналистов международного агентства Associated Press в качестве живого щита в Газе, заявил советник премьер-министра Израиля Марк Регев.

В здании, где размещались офисы журналистов, также находился ведущий исследовательский центр ХАМАС, создающий средства для борьбы с израильскими системами. Палестинцы пользовались этим в качестве живого щита.

Если бы палестинскому движению ХАМАС все же удалось создать системы для борьбы с израильскими комплексами наведения, то армии Израиля не удалось бы сбивать ракеты, резюмировал Регев.

Ранее сообщалось, что в Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения.