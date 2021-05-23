Клинические испытания новой установки по лечению рака планируют начать в Новосибирске

Новосибирск, 23 мая. Клинические испытания установки для лечения онкологических заболеваний готовы начать в Институте ядерной физики СО РАН в 2023 году.

Специалисты будут использовать передовую бор-нейтронозахватную терапию. Предусмотреть ее финансирование поручил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Чтобы завершить основной этап подготовки к клиническим исследованиям, требуется 800 миллионов рублей. Об этом рассказал директор института Павел Логачев.

По словам ученых, во время бор-нейтронозахватной терапии происходит избирательное уничтожение клеток злокачественных опухолей. В них накапливают изотоп бора, после чего облучают потоком нейтронов.

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