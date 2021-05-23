Автомобиль такси с женщиной и ребенком вспыхнул в Волгограде

Волгоград, 23 мая. Мать и дитя успели выбраться из машины до того, как ее охватил пожар. В результате ЧП они не пострадали.

Инцидент произошел на улице Кузнецкой. Припаркованный возле жилого дома автомобиль такси неожиданно вспыхнул на глазах у прохожих. По словам очевидцев, сразу же после этого из салона выскочила женщина с ребенком. Следом за ней вылез мужчина, который находился за рулем транспортного средства.

В результате случившегося никто из них не пострадал. Загоревшийся автомобиль был вскоре потушен сотрудниками МЧС. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно.

В Оренбургской области пожар полностью уничтожил грузовую «газель», сообщало РИА56. Инцидент произошел возле одного из магазинов в городе Бугуруслан.