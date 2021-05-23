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новостей
20:29
Сборная Белоруссии по хоккею впервые с 2002 года обыграла команду Швеции
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Политика
В Чехии увидели «стремление» России к контролю Европы
20:26
Шоу-бизнес
Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа
20:26
Экономика
Россиянам дали советы по инвестициям в криптовалюту в период коррекции
20:21
Политика
Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами
20:21
Армия
Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ
20:21
Общество
Названы восемь опасных для здоровья последствий полного отказа от фруктов
20:20
Украина
Киев хочет провести «мягкую украинизацию» от Закарпатья до Донбасса
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20:14
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Певица Манижа прокомментировала скандал вокруг победителя Евровидения
20:13
Политика
Политолог указал на роль Финляндии в гибели жителей блокадного Ленинграда
20:13
Политика
Немецкий депутат ответил критикам после решения вакцинироваться «Спутником V»
20:10
Экономика
Новый инвестиционный сегмент набирает обороты в России
20:09
Экономика
Компания из КНР может взять под контроль крупнейшего производителя микрочипов
20:09
Общество
Турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год
20:07
Ближний Восток
Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»
20:07
Политика
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20:06
Общество
Корейские ученые доказали пользу кофе для людей старше 40 лет
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Юрий Лоза объяснил победу Италии на Евровидении

  /   Обновлено: 23 мая 2021 19:32
Шоу-бизнес
Юрий Лоза объяснил победу Италии на Евровидении
Global Look Press  /  Anton Belitsky

Москва, 23 мая. Российский певец Юрий Лоза прокомментировал победу итальянской группы Maneskin на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.

Артист убежден, что песня на итальянском языке одержала победу, потому что английский язык надоел массовому слушателю. Лоза уточнил, что у англичан было бы больше шансов, если бы вся программа шла на голландском.

«Все идет на английском, интервью на английском, ведение на английском, потом начинается английская песня, которая смотрится как продолжение. Ну, не интересно. Почему французы высоко, итальянцы вообще оказались на первых местах. Именно потому что английский язык уже достал, он в печенках уже сидит. Он не выдержал такой атаки», — передает его слова РЕН ТВ.

Певец также объяснил, что в английском языке исполнители и авторы-песенники использовали большую часть рифм, поэтому все современные композиции звучат скудно. Он буквально запрограммирован звучать так, чтобы песни воспринимались как что-то старое и знакомое, считает Лоза.

Финал Евровидения прошел в Роттердаме 22 мая. Победу одержала итальянская рок-группа Maneskin, передает Deita.ru. Вокруг персоны солиста коллектива Дамиано Давида тут же вспыхнул скандал. Некоторым телезрителям показалось, что исполнитель употреблял кокаин в прямом эфире, и этот момент попал на камеры. Давид утверждает, что не имеет никакого отношения к запрещенным веществам. Он планирует пройти тест на наркотики по возвращении в Италию.

евровидение лоза maneskin
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