Юрий Лоза объяснил победу Италии на Евровидении

Москва, 23 мая. Российский певец Юрий Лоза прокомментировал победу итальянской группы Maneskin на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.

Артист убежден, что песня на итальянском языке одержала победу, потому что английский язык надоел массовому слушателю. Лоза уточнил, что у англичан было бы больше шансов, если бы вся программа шла на голландском.

«Все идет на английском, интервью на английском, ведение на английском, потом начинается английская песня, которая смотрится как продолжение. Ну, не интересно. Почему французы высоко, итальянцы вообще оказались на первых местах. Именно потому что английский язык уже достал, он в печенках уже сидит. Он не выдержал такой атаки», — передает его слова РЕН ТВ.

Певец также объяснил, что в английском языке исполнители и авторы-песенники использовали большую часть рифм, поэтому все современные композиции звучат скудно. Он буквально запрограммирован звучать так, чтобы песни воспринимались как что-то старое и знакомое, считает Лоза.

Финал Евровидения прошел в Роттердаме 22 мая. Победу одержала итальянская рок-группа Maneskin, передает Deita.ru. Вокруг персоны солиста коллектива Дамиано Давида тут же вспыхнул скандал. Некоторым телезрителям показалось, что исполнитель употреблял кокаин в прямом эфире, и этот момент попал на камеры. Давид утверждает, что не имеет никакого отношения к запрещенным веществам. Он планирует пройти тест на наркотики по возвращении в Италию.