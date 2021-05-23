Украинский депутат раскрыл неожиданную жертву закона Зеленского об олигархах

Киев, 23 мая. Анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским закон об олигархах может привести к репрессиям и неожиданным жертвам, уверяет киевский депутат Владимир Филиппов.

Проблема будущего закона — в расплывчатости понятия «олигарх». Составляя новый закон, Зеленский рискует начать гоняться за собственным хвостом и в конце концов выйти на совершенно неожиданную жертву — самого себя.

«Владимир Александрович может со временем выйти на самого себя, потому что доступ к власти он имеет, доступ к политической структуре — «Слуга народа» — имеет, влияние на нее он тоже имеет. Он задекларировал, что он — успешный бизнесмен, студия «Квартал 95» — успешный бизнес-проект. То есть бизнес у него есть, состояние у него есть, даже канал собственный есть — и все! Тоже может быть олигархом!» — уверен Филиппов.

Также новый закон может быть использован как инструмент политических репрессий в отношении неугодных официальных Киеву политиков. Депутат предложил гипотетическую ситуацию, как власти могут использовать новое законодательство, чтобы подавлять инакомыслие в Незалежной.

«Или мы можем пойти дальше. Условный мэр города, который не покоряется центральным властям, имеет собственный Telegram-канал и какой-то небольшой собственный бизнес в каком-нибудь райцентре — его тоже можно будет признать олигархом...» — рассказал депутат.

Политическая борьба на Украине все больше напоминает зачистку политиков, неугодных лично Зеленскому. Одной из целей давления команды Зеленского стал мэр Киева Виталий Кличко. В ответ на действия руководства страны Кличко рассматривает возможность судебного иска против бывшего артиста «Квартала 95».