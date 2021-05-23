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новостей
20:29
Сборная Белоруссии по хоккею впервые с 2002 года обыграла команду Швеции
20:27
Политика
В Чехии увидели «стремление» России к контролю Европы
20:26
Шоу-бизнес
Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа
20:26
Экономика
Россиянам дали советы по инвестициям в криптовалюту в период коррекции
20:21
Политика
Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами
20:21
Армия
Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ
20:21
Общество
Названы восемь опасных для здоровья последствий полного отказа от фруктов
20:20
Украина
Киев хочет провести «мягкую украинизацию» от Закарпатья до Донбасса
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20:14
Шоу-бизнес
Певица Манижа прокомментировала скандал вокруг победителя Евровидения
20:13
Политика
Политолог указал на роль Финляндии в гибели жителей блокадного Ленинграда
20:13
Политика
Немецкий депутат ответил критикам после решения вакцинироваться «Спутником V»
20:10
Экономика
Новый инвестиционный сегмент набирает обороты в России
20:09
Экономика
Компания из КНР может взять под контроль крупнейшего производителя микрочипов
20:09
Общество
Турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год
20:07
Ближний Восток
Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»
20:07
Политика
Автор учебника по украинскому языку сообщил о ссылке на порносайт в книге
20:06
Общество
Корейские ученые доказали пользу кофе для людей старше 40 лет
20:05
Политика
МИД Великобритании пообещал серьезные последствия за инцидент с Протасевичем
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Украинский депутат раскрыл неожиданную жертву закона Зеленского об олигархах

Политика
Украинский депутат раскрыл неожиданную жертву закона Зеленского об олигархах
Федеральное агентство новостей

Киев, 23 мая. Анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским закон об олигархах может привести к репрессиям и неожиданным жертвам, уверяет киевский депутат Владимир Филиппов.

Проблема будущего закона — в расплывчатости понятия «олигарх». Составляя новый закон, Зеленский рискует начать гоняться за собственным хвостом и в конце концов выйти на совершенно неожиданную жертву — самого себя.

«Владимир Александрович может со временем выйти на самого себя, потому что доступ к власти он имеет, доступ к политической структуре — «Слуга народа» — имеет, влияние на нее он тоже имеет. Он задекларировал, что он — успешный бизнесмен, студия «Квартал 95» — успешный бизнес-проект. То есть бизнес у него есть, состояние у него есть, даже канал собственный есть — и все! Тоже может быть олигархом!» — уверен Филиппов.

Также новый закон может быть использован как инструмент политических репрессий в отношении неугодных официальных Киеву политиков. Депутат предложил гипотетическую ситуацию, как власти могут использовать новое законодательство, чтобы подавлять инакомыслие в Незалежной.

«Или мы можем пойти дальше. Условный мэр города, который не покоряется центральным властям, имеет собственный Telegram-канал и какой-то небольшой собственный бизнес в каком-нибудь райцентре — его тоже можно будет признать олигархом...» — рассказал депутат.

Политическая борьба на Украине все больше напоминает зачистку политиков, неугодных лично Зеленскому. Одной из целей давления команды Зеленского стал мэр Киева Виталий Кличко. В ответ на действия руководства страны Кличко рассматривает возможность судебного иска против бывшего артиста «Квартала 95».

украина коррупция зеленский репрессии законы олигархи
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Все новости / Политика / Украинский депутат раскрыл неожиданную жертву закона Зеленского об олигархах
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