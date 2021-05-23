Жителям России посоветовали присмотреться к рублевым вкладам

Москва, 23 мая. Эксперт Александр Купцикевич рассказал, почему национальная валюта продолжает укрепляться в течение второго месяца, и как на этом заработать.

Рубль демонстрирует приток нового капитала, он растет к американской валюте в течение шести недель. Тенденция прошедшей недели аналогичная — пара доллар-рубль снижалась, не ориентируясь на волатильность доллара с черным золотом.

Ведущий аналитик инвестиционной компании FxPro Александр Купцикевич отметил в интервью EADaily, что рубль показывает отличные результаты в связи с разнообразными подходами государств к ведению монетарной политики. Так, если отечественный регулятор занимается повышением ключевой ставки, то Федрезерв и Европейский центральный банк считают инфляцию временной и придерживаются старого курса.

Активы с повышенным риском сейчас пользуются спросом у инвесторов, глобальные экономики восстанавливаются, так как коронавирусные ограничения все чаще отменяются и смягчаются. Купцикевич считает, что сейчас между рублем и долларом испытывается восходящий тренд с конца 2013 года, поэтому дальнейший ход событий покажет серьезность намерений наметившейся тенденции.

Относительно евро финансист видит возможную позицию рубля у 87,50 единицы за «европейца». Он отмечает, что евро располагается на дистанции от мест локальных минимумов, поэтому его падение вряд ли ускорится.

Михаил Васильев из Совкомбанка также считает, что российская валюта может усилиться по отношению к доллару. Он представил положительный прогноз на грядущую неделю.