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новостей
20:29
Сборная Белоруссии по хоккею впервые с 2002 года обыграла команду Швеции
20:27
Политика
В Чехии увидели «стремление» России к контролю Европы
20:26
Шоу-бизнес
Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа
20:26
Экономика
Россиянам дали советы по инвестициям в криптовалюту в период коррекции
20:21
Политика
Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами
20:21
Армия
Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ
20:21
Общество
Названы восемь опасных для здоровья последствий полного отказа от фруктов
20:20
Украина
Киев хочет провести «мягкую украинизацию» от Закарпатья до Донбасса
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20:14
Шоу-бизнес
Певица Манижа прокомментировала скандал вокруг победителя Евровидения
20:13
Политика
Политолог указал на роль Финляндии в гибели жителей блокадного Ленинграда
20:13
Политика
Немецкий депутат ответил критикам после решения вакцинироваться «Спутником V»
20:10
Экономика
Новый инвестиционный сегмент набирает обороты в России
20:09
Экономика
Компания из КНР может взять под контроль крупнейшего производителя микрочипов
20:09
Общество
Турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год
20:07
Ближний Восток
Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»
20:07
Политика
Автор учебника по украинскому языку сообщил о ссылке на порносайт в книге
20:06
Общество
Корейские ученые доказали пользу кофе для людей старше 40 лет
20:05
Политика
МИД Великобритании пообещал серьезные последствия за инцидент с Протасевичем
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Жителям России посоветовали присмотреться к рублевым вкладам

Экономика
Жителям России посоветовали присмотреться к рублевым вкладам
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 мая. Эксперт Александр Купцикевич рассказал, почему национальная валюта продолжает укрепляться в течение второго месяца, и как на этом заработать.

Рубль демонстрирует приток нового капитала, он растет к американской валюте в течение шести недель. Тенденция прошедшей недели аналогичная — пара доллар-рубль снижалась, не ориентируясь на волатильность доллара с черным золотом.

Ведущий аналитик инвестиционной компании FxPro Александр Купцикевич отметил в интервью EADaily, что рубль показывает отличные результаты в связи с разнообразными подходами государств к ведению монетарной политики. Так, если отечественный регулятор занимается повышением ключевой ставки, то Федрезерв и Европейский центральный банк считают инфляцию временной и придерживаются старого курса.

Активы с повышенным риском сейчас пользуются спросом у инвесторов, глобальные экономики восстанавливаются, так как коронавирусные ограничения все чаще отменяются и смягчаются. Купцикевич считает, что сейчас между рублем и долларом испытывается восходящий тренд с конца 2013 года, поэтому дальнейший ход событий покажет серьезность намерений наметившейся тенденции.

Относительно евро финансист видит возможную позицию рубля у 87,50 единицы за «европейца». Он отмечает, что евро располагается на дистанции от мест локальных минимумов, поэтому его падение вряд ли ускорится.

Михаил Васильев из Совкомбанка также считает, что российская валюта может усилиться по отношению к доллару. Он представил положительный прогноз на грядущую неделю.

доллар евро курс рубля Купцикевич
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Все новости / Экономика / Жителям России посоветовали присмотреться к рублевым вкладам
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