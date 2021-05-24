Зеленский хочет встретиться с Путиным, а НАТО снова пригласила главкома ВСУ

Донбасс, несмотря на продолжающийся рост обстрелов, посетили делегации прибалтийских друзей Украины — Латвии и Эстонии. Зеленский для повышения рейтингов провел очередную пресс-конференцию под лозунгом движения страны вверх. На фоне подготовки НАТО к саммиту на высшем уровне, главком ВСУ участвовал в заседании военного комитета Североатлантического альянса, где опять рассказывал о «российской угрозе» и необходимости членства Украины в альянсе. Продолжает оставаться неопределенной ситуация вокруг трубопровода «Северный поток-2», который рискует быть замороженным.

Оперативная обстановка в Донбассе

В Донбассе количество нарушений продолжает расти, увеличившись за эту неделю практически в 1,2 раза (1954 обстрела против 1568). При этом более 40% обстрелов пришлись на 16 мая (воскресенье).

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте сложная обстановка продолжает складываться в районе Золотое (57 км западнее Луганска) и практически на всем протяжении «Лисичанского плацдарма» — узкой полоски между рекой Северский Донец и Фрунзе (40 км северо-западнее Луганска), занятой украинскими вооруженными силами. В этих же районах активно ставились помехи БПЛА ОБСЕ.

На этом фоне, судя по всему, 16–17 мая в 57-й мотопехотной бригаде на полигоне «Широкий Лан» (Николаевская область) прошел смотр готовности и своеобразные проводы соединения на юго-восток.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Участвовал в мероприятии сам командующий оперативным командованием «Юг» генерал Игорь Палагнюк, в чьем ведомстве и находится 57-я бригада.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Уже 18 мая уходящим на юго-восток был замечен первый эшелон 57-й мотопехотной бригады, а значит активное подавление БПЛА ОБСЕ и обстрелы на этом направлении продолжатся и далее.

Техника 57-ой мотопехотной бригады ВСУ Украины возвращается с бригадных учений на полигоне «Широкий лан» (Николаевская область). Далее следует отправка в зону ООС, где она заменит скорее всего 14-ю механизированную бригаду. ???? VIDEO ???? pic.twitter.com/4qcUOmDH2N — Записки охотника (@galandecZP) May 19, 2021

Не обошли стороной северный участок фронта и прибалтийские друзья Украины — 18 мая его посетила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Основными точками стали украинские контрольные пункты въезда-выезда в Станице Луганской (10 км северо-восточнее Луганска) и Счастье (17 км северо-западнее Луганска), развернутые на линии соприкосновения с Луганской народной республикой.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Помимо доклада украинского видения ситуации на юго-востоке страны, основной темой здесь, скорее всего, стало продвижение тезиса об ограничении со стороны ЛНР свободы передвижения. Ведь на данный момент на украинской стороне работают три пункта пропуска (в Золотое, Счастье, Станица Луганская), а со стороны ЛНР — один (рядом со Станицей Луганской).

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Сопровождали ее министр по реинтеграции «оккупированных» территорий Украины Алексей Резников, заместитель командующего Объединенных сил генерал Эдуард Москалев, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай и, конечно же, множество представителей СМИ.

Несмотря на то, что это мероприятие больше направлено на внутреннего пользователя, дабы показать «общеевропейскую» поддержку Украине — преподнесенное видение ситуации премьер-министр Эстонии, несомненно, будет использовать при формировании своей внутренней и внешней политики, а также невольно распространять его далее, в ходе общения с лидерами других европейских стран.

Федеральное агентство новостей /

На центральном участке фронта самая сложная ситуация сохранялась в пригородах Горловки и Донецка. Также на данном направлении продолжалось активное воздействие средствами РЭБ на БПЛА ОБСЕ, которое 17 мая привело к его повреждению в ходе аварийной посадки.

Высокий уровень обстрелов, однако, не помешал двум делегациям Латвии 19–20 мая посетить ряд населенных пунктов у самой линии соприкосновения.

Первой приехала парламентская делегация во главе со спикером сейма республики Инарой Мурниеце.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Сопровождали ее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, а также представители местных органов власти и командования Объединенных сил ВСУ. В программе визита было посещение населенного пункта Опытное, расположенного у самого фронта в 2,5 км от Донецкого аэропорта, а также Авдеевки (5 км севернее Донецка), где латвийской делегации не только рассказали о ситуации, но и дали пообщаться с местными жителями.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Также делегация посетила и недавно созданное в Славянске (86 км севернее Донецка) почетное латвийское консульство, где раздало сертификаты о гуманитарной помощи мэрам Славянска, Торецка и Авдеевки.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Доставлена она была немного позднее, 21 мая, и представляла собой оборудование для городских больниц этих городов.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Вместе с парламентской делегацией приехали латвийский военный атташе и главный капеллан ВС Латвии.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Посетили они 58-ю мотопехотную и 72-ю механизированную бригады, где им также рассказали украинскую версию событий на юго-востоке Украине.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Так же, как и визит эстонского премьер-министра, освещение мероприятий латвийской делегации в основном было направлено на внутреннего потребителя с целью показать европейскую поддержку Украине. Однако донесенная Киевом информация ляжет в основу докладов латвийским парламентариям и послужит для коррекции внешнеполитического и внутриполитического курса страны, а также будет ретранслироваться в Европарламенте.

На южном участке ситуация в полосе 93-й механизированной бригады, которая располагается от Новотроицкое (32 км юго-западнее Донецка) до Гранитное (60 км южнее Донецка) постепенно «успокаивается», а количество обстрелов снижается.

На пути в НАТО

На прошедшей неделе состоялось второе заседание военного комитета НАТО, которое не обошлось и без представителя от Украины — главнокомандующего ВСУ генерал Руслана Хомчака.

facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Более того, в ходе мероприятия состоялось и выступление украинского генерала, где он рассказал о складывающейся ситуации вокруг границ Украины, а также в Донбассе. При этом выступление его носило явно антироссийский характер: он обвинил Москву в агрессии и сказал:

«Россия не оставляет попыток вернуть наше государство в сферу своего влияния. Впрочем, кремлевские стратеги гибридных войн не способны осознать, что Украина прошла точку невозврата и пути назад уже нет».

Также генерал Руслан Хомчак отметил, что, несмотря на анонсированный министром обороны Сергеем Шойгу отвод сил от украинских границ, сохраняется присутствие около 80 тыс. человек личного состава, большого количества техники, кораблей и катеров Северного флота и Каспийской флотилии. Это, по оценкам украинского штаба, позволяет российской стороне «быстро нарастить способности группировок своих вооруженных сил для осуществления наступательных действий против Украины».

facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Также генерал Руслан Хомчак провел ряд двусторонних встреч с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли, верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе генералом Тодом Уолтером, начальниками генеральных штабов Турции и Польши.

facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В ходе переговоров стороны обсуждали увеличение присутствия морских и воздушных сил стран – членов НАТО в Черноморской зоне, а также расширение участия альянса в запланированных на сентябрь украинских учениях «Объединенный защитник — 2021».

Учитывая, что само заседание является не чем иным, как подготовкой к запланированному на 14 июня Совету НАТО на высшем уровне, то и действия украинского генерала связаны с единственной целью — под видом «российской агрессии» и угрозы наступления получить план действий по членству НАТО.

USAF

RQ-4 Global Hawk

FORTE10



USN

P-8A Poseidon



ISR - Black Sea

10:00z pic.twitter.com/62fWFOh46W — BlueSky (@AirSpecInt) May 18, 2021

При этом, конечно же, при принятии решения главы стран – членов НАТО будут руководствоваться сведениями собственных разведок, что и объясняет их высокую активность у границ РФ.

US RQ-4 Global Hawk continues surveillance in Ukraine and Black Sea regarding Russia's ongoing threat to European security. pic.twitter.com/IK9frneY9E — Tim Hogan (@TimInHonolulu) May 21, 2021

Пресс-конференция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает работать над своим рейтингом, в связи с чем он решил подвести итоги второго года большой пресс-конференцией.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

об урегулировании в Донбассе — «я знаю, что делаю, куда иду, и ничего не боюсь»;

о спецслужбах Украины — «к СБУ есть много вопросов»;

о национальных меньшинствах — «украинским властям придется защищать национальные меньшинства, потому что мы будем иметь еще в будущем Донбассы и Крымы»;

о «Северном потоке — 2» — «есть риск, что США могут снять санкции с «Северного потока — 2»;

о характеристике президента РФ Владимира Путина — «если мы неосторожными словами будем увеличивать возможность эскалации, я себе это не прощу»;

про Донбасс — «необходим прямой разговор с Путиным по урегулированию в Донбассе. Есть планы А, В и С по прекращению конфликта в регионе, и референдум может быть одним из них, если не сработают другие. Вопрос регулирования конфликта нужно вынести на всеукраинский референдум»;

про Виталия Кличко — «мэр Киева Кличко ведет себя публично неправильно, постоянно названивает и пытается встретиться»;

про бедность — «эпоха бедности на Украине завершится только тогда, когда все будут платить налоги, когда государство будет диджитализовано»;

про олигархов — «на Украине будет создан реестр олигархов — его фигуранты потеряют часть активов за границей»;

про встречу глав России и Украины — «начат разговор по организации будущей встречи». president.gov.ua / Офис Президента Украины

Заявление о подготовке встречи чуть позднее подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В целом выступление Зеленского было направлено на повышение рейтинга, что может быть связано с несколькими причинами:

подготовкой ко второму сроку (очередные выборы запланированы на 31 марта 2024 года);

увеличением поддержки перед принятием непопулярных решений.

В пользу первого тезиса говорит недавно выпущенная статья московского филиала аналитического центра «Карнеги», где указывается, что текущая антироссийская риторика и преследование «внутренних врагов» на Украине только продолжатся.

Дела «Северного потока — 2»

На фоне практически завершенного строительства трубопровода «Северный поток — 2» из России в Германию, Конгресс США ввел 19 мая очередные санкции. Под ограничения попали четыре участвующие в строительстве газопровода судна («Юрий Топчет», «Владислав Стримов», «Балтийский исследователь» и «Академик Черский»), а также четыре организации — «Коксохимтраст», «Мортранссервис», «Морспасслужба» и «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд». Примечательно, что под ограничения попали исключительно российские фирмы, в то время как сам оператор Nord Stream 2 AG и его глава Маттиас Варниг были в последний момент исключены из списка.

#Разумков: Первоочередная задача украинской власти – сделать так, чтобы "Северный поток-2" не был достроенhttps://t.co/6nqvESCNFl — Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) May 23, 2021

На этом фоне активизировалась украинская сторона, 21 мая в Верховной раде было принято постановление об обращении в Конгресс США с просьбой нарастить усилия по укреплению энергетической безопасности Украины путем ввода ограничений против газопровода.

Однако это вряд ли чего изменит, ведь достроить осталось менее 5%, при этом угроза потоку все-таки сохраняется.

Финальный рывок: российская «Фортуна» принялась за «Северный поток-2»



Российский корабль-трубоукладчик «Фортуна» приступил к достройке «Северного потока-2». Проект готов уже более, чем на 95 процентов.Разрешение на строительство выдали надзорные в…https://t.co/Z7A4Yd0Ye3 pic.twitter.com/HMlLYNqgEl — Русская планета (@rusplt) May 23, 2021

В Германии приближаются парламентские выборы, провести которые намечено в сентябре 2021 года. Согласно последним опросам, лидирует на них партия «Зеленых», которую готовы поддержать 26% избирателей, а правящий блок ХДС/ХСС — 23%. При этом за последний месяц падение составило 4%. В случае продолжения снижения в таком же темпе к выборам рейтинг партии Ангелы Меркель составит 10–11%, что по итогам переведет ее в оппозицию.

В этом случае место бывшей правящей партии, скорее всего, займут «Зеленые», а их кандидат — Анналена Бербок — должность канцлера. Это грозит перестройкой внешнеполитических приоритетов Германии, среди которых будут и отношения с Россией, ведь Бербок относит к современным угрозам «агрессию России против Украины», кибератаки и терроризм. Также она заявила, что компромиссное решение по «Северному потоку — 2» — это его достройка и замораживание, а газотранспортную систему Украины было бы неплохо использовать для транспортировки водорода в общей газовой инфраструктуре.

Видимо, понимая, что век «партии Меркель» подходит к концу, Вашингтон и не вводит санкций против общих европейско-российских компаний, связанных с «Северным потоком-2», так как ожидает от нового правительства «заморозки» трубы. При этом в падении рейтинга правящей партии, помимо внутренних проблем, виновато и текущее обострение обстановки в Донбассе, а также наращивание милитаристской риторики между Россией и Украиной. В этом ключе любая подвижка в разрешении кризиса, совершенная при посредничестве Германии, стала бы небольшим подспорьем для сохранения у власти лояльных Москве сил.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Южный ветер», чтобы получать еще больше аналитики и информации о событиях на Ближнем Востоке, Закавказье и Украине.