Зеленский хочет встретиться с Путиным, а НАТО снова пригласила главкома ВСУ

Донбасс, несмотря на продолжающийся рост обстрелов, посетили делегации прибалтийских друзей Украины — Латвии и Эстонии. Зеленский для повышения рейтингов провел очередную пресс-конференцию под лозунгом движения страны вверх. На фоне подготовки НАТО к саммиту на высшем уровне, главком ВСУ участвовал в заседании военного комитета Североатлантического альянса, где опять рассказывал о «российской угрозе» и необходимости членства Украины в альянсе. Продолжает оставаться неопределенной ситуация вокруг трубопровода «Северный поток-2», который рискует быть замороженным.

В Донбассе количество нарушений продолжает расти, увеличившись за эту неделю практически в 1,2 раза (1954 обстрела против 1568). При этом более 40% обстрелов пришлись на 16 мая (воскресенье).

На северном фронте сложная обстановка продолжает складываться в районе Золотое (57 км западнее Луганска) и практически на всем протяжении «Лисичанского плацдарма» — узкой полоски между рекой Северский Донец и Фрунзе (40 км северо-западнее Луганска), занятой украинскими вооруженными силами. В этих же районах активно ставились помехи БПЛА ОБСЕ.

На этом фоне, судя по всему, 16–17 мая в 57-й мотопехотной бригаде на полигоне «Широкий Лан» (Николаевская область) прошел смотр готовности и своеобразные проводы соединения на юго-восток.

Участвовал в мероприятии сам командующий оперативным командованием «Юг» генерал Игорь Палагнюк, в чьем ведомстве и находится 57-я бригада.

Уже 18 мая уходящим на юго-восток был замечен первый эшелон 57-й мотопехотной бригады, а значит активное подавление БПЛА ОБСЕ и обстрелы на этом направлении продолжатся и далее.

Не обошли стороной северный участок фронта и прибалтийские друзья Украины — 18 мая его посетила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Основными точками стали украинские контрольные пункты въезда-выезда в Станице Луганской (10 км северо-восточнее Луганска) и Счастье (17 км северо-западнее Луганска), развернутые на линии соприкосновения с Луганской народной республикой.

Помимо доклада украинского видения ситуации на юго-востоке страны, основной темой здесь, скорее всего, стало продвижение тезиса об ограничении со стороны ЛНР свободы передвижения. Ведь на данный момент на украинской стороне работают три пункта пропуска (в Золотое, Счастье, Станица Луганская), а со стороны ЛНР — один (рядом со Станицей Луганской).

Сопровождали ее министр по реинтеграции «оккупированных» территорий Украины Алексей Резников, заместитель командующего Объединенных сил генерал Эдуард Москалев, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай и, конечно же, множество представителей СМИ.

Несмотря на то, что это мероприятие больше направлено на внутреннего пользователя, дабы показать «общеевропейскую» поддержку Украине — преподнесенное видение ситуации премьер-министр Эстонии, несомненно, будет использовать при формировании своей внутренней и внешней политики, а также невольно распространять его далее, в ходе общения с лидерами других европейских стран.

На центральном участке фронта самая сложная ситуация сохранялась в пригородах Горловки и Донецка. Также на данном направлении продолжалось активное воздействие средствами РЭБ на БПЛА ОБСЕ, которое 17 мая привело к его повреждению в ходе аварийной посадки.

Высокий уровень обстрелов, однако, не помешал двум делегациям Латвии 19–20 мая посетить ряд населенных пунктов у самой линии соприкосновения.

Первой приехала парламентская делегация во главе со спикером сейма республики Инарой Мурниеце.

Сопровождали ее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, а также представители местных органов власти и командования Объединенных сил ВСУ. В программе визита было посещение населенного пункта Опытное, расположенного у самого фронта в 2,5 км от Донецкого аэропорта, а также Авдеевки (5 км севернее Донецка), где латвийской делегации не только рассказали о ситуации, но и дали пообщаться с местными жителями.

Также делегация посетила и недавно созданное в Славянске (86 км севернее Донецка) почетное латвийское консульство, где раздало сертификаты о гуманитарной помощи мэрам Славянска, Торецка и Авдеевки.

Доставлена она была немного позднее, 21 мая, и представляла собой оборудование для городских больниц этих городов.

Вместе с парламентской делегацией приехали латвийский военный атташе и главный капеллан ВС Латвии.

Посетили они 58-ю мотопехотную и 72-ю механизированную бригады, где им также рассказали украинскую версию событий на юго-востоке Украине.

Так же, как и визит эстонского премьер-министра, освещение мероприятий латвийской делегации в основном было направлено на внутреннего потребителя с целью показать европейскую поддержку Украине. Однако донесенная Киевом информация ляжет в основу докладов латвийским парламентариям и послужит для коррекции внешнеполитического и внутриполитического курса страны, а также будет ретранслироваться в Европарламенте.

На южном участке ситуация в полосе 93-й механизированной бригады, которая располагается от Новотроицкое (32 км юго-западнее Донецка) до Гранитное (60 км южнее Донецка) постепенно «успокаивается», а количество обстрелов снижается.

На прошедшей неделе состоялось второе заседание военного комитета НАТО, которое не обошлось и без представителя от Украины — главнокомандующего ВСУ генерал Руслана Хомчака.

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Более того, в ходе мероприятия состоялось и выступление украинского генерала, где он рассказал о складывающейся ситуации вокруг границ Украины, а также в Донбассе. При этом выступление его носило явно антироссийский характер: он обвинил Москву в агрессии и сказал:

Также генерал Руслан Хомчак отметил, что, несмотря на анонсированный министром обороны Сергеем Шойгу отвод сил от украинских границ, сохраняется присутствие около 80 тыс. человек личного состава, большого количества техники, кораблей и катеров Северного флота и Каспийской флотилии. Это, по оценкам украинского штаба, позволяет российской стороне «быстро нарастить способности группировок своих вооруженных сил для осуществления наступательных действий против Украины».

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Также генерал Руслан Хомчак провел ряд двусторонних встреч с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли, верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе генералом Тодом Уолтером, начальниками генеральных штабов Турции и Польши.

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В ходе переговоров стороны обсуждали увеличение присутствия морских и воздушных сил стран – членов НАТО в Черноморской зоне, а также расширение участия альянса в запланированных на сентябрь украинских учениях «Объединенный защитник — 2021».

Учитывая, что само заседание является не чем иным, как подготовкой к запланированному на 14 июня Совету НАТО на высшем уровне, то и действия украинского генерала связаны с единственной целью — под видом «российской агрессии» и угрозы наступления получить план действий по членству НАТО.

При этом, конечно же, при принятии решения главы стран – членов НАТО будут руководствоваться сведениями собственных разведок, что и объясняет их высокую активность у границ РФ.

US RQ-4 Global Hawk continues surveillance in Ukraine and Black Sea regarding Russia's ongoing threat to European security. pic.twitter.com/IK9frneY9E