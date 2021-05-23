Рынок криптовалют подвергается все большему регулированию со стороны США и КНР

Москва, 23 мая. Власти Соединенных Штатов, а также руководство Китая постепенно начинают ужесточать законодательство относительно рынка криптовалют.

Как представители Вашингтона, так и власти Пекина начинают делать первые шаги в более серьезной систематизации криптовалютного рынка под действующее законодательство. Об этом пишет ИА «Реалист».

Ранее вице-премьер Государственного совета КНР Лю Хэ заявил о том, что финансовая система страны нуждается в решительном регулировании цифровых денег. После этого биткоин просел на 8,5% в рамках общего ослабления, когда он снизился на 40% от своего максимума. Вместе с ним потери понесли альткоины.

Белый дом также начал проявлять больше внимания к биткоину. Минфин США 20 мая заявил, что будет заниматься рынком криптовалюты, а также транзакциями, совершаемыми с использованием биткоинов. Сейчас жители страны обязаны сообщать о переводах криптовалюты на сумму, превышающую 10 тыс. долларов, в налоговую службу.



Как республиканцы, так и представители Демпартии США обозначили регулирование данного рынка одним из ключевых приоритетов своей деятельности в этом году.

Вместе с этим, аналитики указывают на ограниченность биткоина как долгосрочного инструмента для совершения вложений. Всего несколько крупных «акул» направляет движение этого актива на рынке.