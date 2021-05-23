Сенатор Цеков рассказал, почему от Зеленского не ждут важных решений

Москва, 23 мая. Сенатор Сергей Цеков объяснил, почему от президента Украины Владимира Зеленского не ожидают серьезных решений по российскому направлению.

Член Совфеда прокомментировал ход предполагаемой встречи президента РФ Владимира Путина и Зеленского. По мнению сенатора, ориентация украинского политика на Запад помешает наладить диалог между Киевом и Москвой.

«Желание поддержать свой рейтинг, большая дружба с украинскими националистами — все это может привести к ситуации, когда от Зеленского не приходится ожидать каких-то важных государственных решений на российском направлении», — пояснил Цеков в беседе с РИА Новости.

Во время беседы с Путиным Зеленский может поднять тему принадлежности Крыма. Однако президенту Незалежной быстро объяснят, «что полуостров стал частью Украины в силу большой несправедливости», добавил член Совфеда.

Ранее украинский журналист Руслан Коцаба оценил возможную встречу двух политиков. По его словам, Путина и Зеленского ждет непростой разговор.