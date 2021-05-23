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23 мая 20:29
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новостей
20:29
Сборная Белоруссии по хоккею впервые с 2002 года обыграла команду Швеции
20:27
Политика
В Чехии увидели «стремление» России к контролю Европы
20:26
Шоу-бизнес
Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа
20:26
Экономика
Россиянам дали советы по инвестициям в криптовалюту в период коррекции
20:21
Политика
Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами
20:21
Армия
Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ
20:21
Общество
Названы восемь опасных для здоровья последствий полного отказа от фруктов
20:20
Украина
Киев хочет провести «мягкую украинизацию» от Закарпатья до Донбасса
20:19
ФАН-ТВ
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Новая возлюбленная рэпера Гуфа ответила на выпад Айзы Долматовой
20:14
Шоу-бизнес
Певица Манижа прокомментировала скандал вокруг победителя Евровидения
20:13
Политика
Политолог указал на роль Финляндии в гибели жителей блокадного Ленинграда
20:13
Политика
Немецкий депутат ответил критикам после решения вакцинироваться «Спутником V»
20:10
Экономика
Новый инвестиционный сегмент набирает обороты в России
20:09
Экономика
Компания из КНР может взять под контроль крупнейшего производителя микрочипов
20:09
Общество
Турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год
20:07
Ближний Восток
Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»
20:07
Политика
Автор учебника по украинскому языку сообщил о ссылке на порносайт в книге
20:06
Общество
Корейские ученые доказали пользу кофе для людей старше 40 лет
20:05
Политика
МИД Великобритании пообещал серьезные последствия за инцидент с Протасевичем
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Сенатор Цеков рассказал, почему от Зеленского не ждут важных решений

Политика
Сенатор Цеков рассказал, почему от Зеленского не ждут важных решений
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 23 мая. Сенатор Сергей Цеков объяснил, почему от президента Украины Владимира Зеленского не ожидают серьезных решений по российскому направлению.

Член Совфеда прокомментировал ход предполагаемой встречи президента РФ Владимира Путина и Зеленского. По мнению сенатора, ориентация украинского политика на Запад помешает наладить диалог между Киевом и Москвой.

«Желание поддержать свой рейтинг, большая дружба с украинскими националистами — все это может привести к ситуации, когда от Зеленского не приходится ожидать каких-то важных государственных решений на российском направлении», — пояснил Цеков в беседе с РИА Новости.

Во время беседы с Путиным Зеленский может поднять тему принадлежности Крыма. Однако президенту Незалежной быстро объяснят, «что полуостров стал частью Украины в силу большой несправедливости», добавил член Совфеда.

Ранее украинский журналист Руслан Коцаба оценил возможную встречу двух политиков. По его словам, Путина и Зеленского ждет непростой разговор.

путин зеленский цеков
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