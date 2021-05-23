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23 мая 20:29
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новостей
20:29
Сборная Белоруссии по хоккею впервые с 2002 года обыграла команду Швеции
20:27
Политика
В Чехии увидели «стремление» России к контролю Европы
20:26
Шоу-бизнес
Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа
20:26
Экономика
Россиянам дали советы по инвестициям в криптовалюту в период коррекции
20:21
Политика
Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами
20:21
Армия
Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ
20:21
Общество
Названы восемь опасных для здоровья последствий полного отказа от фруктов
20:20
Украина
Киев хочет провести «мягкую украинизацию» от Закарпатья до Донбасса
20:19
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Илон Маск в России и Манижа на «Евровидении»
20:15
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20:14
Шоу-бизнес
Певица Манижа прокомментировала скандал вокруг победителя Евровидения
20:13
Политика
Политолог указал на роль Финляндии в гибели жителей блокадного Ленинграда
20:13
Политика
Немецкий депутат ответил критикам после решения вакцинироваться «Спутником V»
20:10
Экономика
Новый инвестиционный сегмент набирает обороты в России
20:09
Экономика
Компания из КНР может взять под контроль крупнейшего производителя микрочипов
20:09
Общество
Турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год
20:07
Ближний Восток
Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»
20:07
Политика
Автор учебника по украинскому языку сообщил о ссылке на порносайт в книге
20:06
Общество
Корейские ученые доказали пользу кофе для людей старше 40 лет
20:05
Политика
МИД Великобритании пообещал серьезные последствия за инцидент с Протасевичем
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Российские блоггеры поделились впечатлениями от «адских» украинских дорог

Общество
Российские блоггеры поделились впечатлениями от «адских» украинских дорог
vk.com  /  Подслушано Чернушка

Киев, 23 мая. Семья российских блогеров отправилась из Москвы в Черногорию через Украину на автомобиле. Эта поездка оставила у проезжающих весьма яркие впечатления.

Как сообщал пользователь Twitter «Сергей из Киева», супружеская пара, постоянно проживающая в Черногории, решила совершить путешествие домой из Москвы на машине. В связи с тем, что польская и литовская границы оказались закрыты в следствие коронавируса, они приняли решение ехать через территорию Украины, попутно запечатляя поездку на камеру.

Несмотря на темное время суток, камера прекрасно зафиксировала тряску машины на многочисленных ухабах и ямах. Когда блогеры уже подъезжали к румынской границе, они дали волю своим впечатлениям от состояния украинских автомагистралей.

«Это ад!» — дал короткое, но весьма емкое заключение один из супругов.

Некоторые участки магистрали выглядят настолько разрушенными, как будто дорогу бомбила целая эскадрилья бомбардировщиков. В итоге впечатленные «адскими» дорогами Украины блогеры посоветовали зрителям пользоваться авиаперелетами.

Ранее сообщалось, что яму на дороге в Запорожье «отремонтировали» слепками человеческих челюстей.

украина дороги блогеры
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Все новости / Общество / Российские блоггеры поделились впечатлениями от «адских» украинских дорог
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