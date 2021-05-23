Российские блоггеры поделились впечатлениями от «адских» украинских дорог

Киев, 23 мая. Семья российских блогеров отправилась из Москвы в Черногорию через Украину на автомобиле. Эта поездка оставила у проезжающих весьма яркие впечатления.

Как сообщал пользователь Twitter «Сергей из Киева», супружеская пара, постоянно проживающая в Черногории, решила совершить путешествие домой из Москвы на машине. В связи с тем, что польская и литовская границы оказались закрыты в следствие коронавируса, они приняли решение ехать через территорию Украины, попутно запечатляя поездку на камеру.

Несмотря на темное время суток, камера прекрасно зафиксировала тряску машины на многочисленных ухабах и ямах. Когда блогеры уже подъезжали к румынской границе, они дали волю своим впечатлениям от состояния украинских автомагистралей.

«Это ад!» — дал короткое, но весьма емкое заключение один из супругов.

Некоторые участки магистрали выглядят настолько разрушенными, как будто дорогу бомбила целая эскадрилья бомбардировщиков. В итоге впечатленные «адскими» дорогами Украины блогеры посоветовали зрителям пользоваться авиаперелетами.

Ранее сообщалось, что яму на дороге в Запорожье «отремонтировали» слепками человеческих челюстей.