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23 мая 20:29
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20:29
Сборная Белоруссии по хоккею впервые с 2002 года обыграла команду Швеции
20:27
Политика
В Чехии увидели «стремление» России к контролю Европы
20:26
Шоу-бизнес
Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа
20:26
Экономика
Россиянам дали советы по инвестициям в криптовалюту в период коррекции
20:21
Политика
Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами
20:21
Армия
Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ
20:21
Общество
Названы восемь опасных для здоровья последствий полного отказа от фруктов
20:20
Украина
Киев хочет провести «мягкую украинизацию» от Закарпатья до Донбасса
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20:14
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20:13
Политика
Политолог указал на роль Финляндии в гибели жителей блокадного Ленинграда
20:13
Политика
Немецкий депутат ответил критикам после решения вакцинироваться «Спутником V»
20:10
Экономика
Новый инвестиционный сегмент набирает обороты в России
20:09
Экономика
Компания из КНР может взять под контроль крупнейшего производителя микрочипов
20:09
Общество
Турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год
20:07
Ближний Восток
Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»
20:07
Политика
Автор учебника по украинскому языку сообщил о ссылке на порносайт в книге
20:06
Общество
Корейские ученые доказали пользу кофе для людей старше 40 лет
20:05
Политика
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Судан проведет военные учения с участием ВС Египта и Катара

Судан
Судан проведет военные учения с участием ВС Египта и Катара
Prt Scr twitter.com  /  المتحدث العسكري

Хартум, 23 мая. Судан готовится к проведению совместных с Египтом и Катаром армейских учений, которые состоятся в рамках ранее подписанных протоколов в поддержку совместного военного сотрудничества, обмена опытом и унификации ведущих к профессионализму боевых концепций, сообщили вооруженные силы североафриканской страны на своей странице в Facebook.

За последние сутки на территорию Судана прибыли египетские подразделения для участия в наземных и воздушных учебных операциях, которые продлятся с 26 по 31 мая.

В маневрах, которые носят название «Защитники Нила», будут задействованы сухопутные войска, авиация и силы ПВО с обеих сторон. Они пройдут в районах Умм-Сиала, Эль-Обейд и Мероэ.

«Эти учения являются продолжением предыдущих, которые проводились под названиями «Орлы Нила 1 и 2» в Мероэ и «Меч арабов» в Александрии с участием суданских сил», — уточняется в заявлении ВС.

Вслед за этим в Красном море состоятся еще одни смешанные военно-морские учения между суданскими и египетскими силами.

«Планируется также проведение военной подготовки совместно с катарскими войсками в районе Джубайт в Красном море, в котором примут участие несколько местных подразделений», — сообщают Вооруженные силы Судана.

Советник по СМИ главы переходного Суверенного совета Тахер Абухаджа пояснил, что маневры «Защитники Нила 1» входят в программы годового плана обучения. В них участвуют суданские и египетские военно-воздушные и сухопутные войска и силы противовоздушной обороны. Они управляются объединенным командным пунктом.

«Реализуемые учения отражают твердую убежденность двух стран в необходимости совместной долгосрочной работы по противодействию потенциальным угрозам и в целях тесной координации для защиты жизненно важных стратегических интересов», — добавил Абухаджа.

египет ввс катар судан красное море
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