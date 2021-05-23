Судан проведет военные учения с участием ВС Египта и Катара

Хартум, 23 мая. Судан готовится к проведению совместных с Египтом и Катаром армейских учений, которые состоятся в рамках ранее подписанных протоколов в поддержку совместного военного сотрудничества, обмена опытом и унификации ведущих к профессионализму боевых концепций, сообщили вооруженные силы североафриканской страны на своей странице в Facebook.

За последние сутки на территорию Судана прибыли египетские подразделения для участия в наземных и воздушных учебных операциях, которые продлятся с 26 по 31 мая.

В маневрах, которые носят название «Защитники Нила», будут задействованы сухопутные войска, авиация и силы ПВО с обеих сторон. Они пройдут в районах Умм-Сиала, Эль-Обейд и Мероэ.

«Эти учения являются продолжением предыдущих, которые проводились под названиями «Орлы Нила 1 и 2» в Мероэ и «Меч арабов» в Александрии с участием суданских сил», — уточняется в заявлении ВС.

Вслед за этим в Красном море состоятся еще одни смешанные военно-морские учения между суданскими и египетскими силами.

«Планируется также проведение военной подготовки совместно с катарскими войсками в районе Джубайт в Красном море, в котором примут участие несколько местных подразделений», — сообщают Вооруженные силы Судана.

Советник по СМИ главы переходного Суверенного совета Тахер Абухаджа пояснил, что маневры «Защитники Нила 1» входят в программы годового плана обучения. В них участвуют суданские и египетские военно-воздушные и сухопутные войска и силы противовоздушной обороны. Они управляются объединенным командным пунктом.