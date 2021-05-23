Участники рынка жилья не исключили появление в РФ ипотеки без первого взноса

Москва, 23 мая. Разговоры об ипотеке без первоначального взноса все чаще возникают в профессиональном сообществе, сообщила председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

Однако, как она уточнила, пока что это кулуарные разговоры, но в целом такой подход возможен. Дело в том, что быстро накопить 2-3 млн рублей непросто даже тем, кто имеет хорошую зарплату, отметила специалист в интервью «МК».

По ее словам, снижение ставок для покупателя уже исчерпало себя из-за роста цен на жилье. Стоимость квадратного метра увеличилась настолько, что при сохранении старых цен и ставок затраты на приобретение квартиры будут теми же.

Половина россиян, купивших жилье по программе льготной ипотеки, будут возвращать квартиры на рынок, ранее рассказал вице-президент «Опоры России» Евгений Шлеменков. По его мнению, далеко не все заемщики, смогут обслуживать займы.