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23 мая 20:29
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новостей
20:29
Сборная Белоруссии по хоккею впервые с 2002 года обыграла команду Швеции
20:27
Политика
В Чехии увидели «стремление» России к контролю Европы
20:26
Шоу-бизнес
Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа
20:26
Экономика
Россиянам дали советы по инвестициям в криптовалюту в период коррекции
20:21
Политика
Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами
20:21
Армия
Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ
20:21
Общество
Названы восемь опасных для здоровья последствий полного отказа от фруктов
20:20
Украина
Киев хочет провести «мягкую украинизацию» от Закарпатья до Донбасса
20:19
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Илон Маск в России и Манижа на «Евровидении»
20:15
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20:14
Шоу-бизнес
Певица Манижа прокомментировала скандал вокруг победителя Евровидения
20:13
Политика
Политолог указал на роль Финляндии в гибели жителей блокадного Ленинграда
20:13
Политика
Немецкий депутат ответил критикам после решения вакцинироваться «Спутником V»
20:10
Экономика
Новый инвестиционный сегмент набирает обороты в России
20:09
Экономика
Компания из КНР может взять под контроль крупнейшего производителя микрочипов
20:09
Общество
Турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год
20:07
Ближний Восток
Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»
20:07
Политика
Автор учебника по украинскому языку сообщил о ссылке на порносайт в книге
20:06
Общество
Корейские ученые доказали пользу кофе для людей старше 40 лет
20:05
Политика
МИД Великобритании пообещал серьезные последствия за инцидент с Протасевичем
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Участники рынка жилья не исключили появление в РФ ипотеки без первого взноса

Экономика
Участники рынка жилья не исключили появление в РФ ипотеки без первого взноса
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Москва, 23 мая. Разговоры об ипотеке без первоначального взноса все чаще возникают в профессиональном сообществе, сообщила председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

Однако, как она уточнила, пока что это кулуарные разговоры, но в целом такой подход возможен. Дело в том, что быстро накопить 2-3 млн рублей непросто даже тем, кто имеет хорошую зарплату, отметила специалист в интервью «МК».

По ее словам, снижение ставок для покупателя уже исчерпало себя из-за роста цен на жилье. Стоимость квадратного метра увеличилась настолько, что при сохранении старых цен и ставок затраты на приобретение квартиры будут теми же.

Половина россиян, купивших жилье по программе льготной ипотеки, будут возвращать квартиры на рынок, ранее рассказал вице-президент «Опоры России» Евгений Шлеменков. По его мнению, далеко не все заемщики, смогут обслуживать займы.

ипотека кредиты жилье недвижимость
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Все новости / Экономика / Участники рынка жилья не исключили появление в РФ ипотеки без первого взноса
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