Количество погибших в результате крушения фуникулера в Италии возросло до 13

Рим, 23 мая. Национальная служба спасения в Альпах привела точное количество жертв трагедии в Пьемонте. В результате падения фуникулера погибли 13 человек.

Итальянские спасатели завершили работы на месте, где произошло крушение подъемника. В ходе осмотра территории они обнаружили трупы 13 человек. Еще два участника инцидента получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в больнице.

Что стало причиной трагедии в итальянском Пьемонте, пока неизвестно. По факту случившегося ведется расследование. Правоохранители осматривают место падения фуникулера, а также собирают информацию об обстоятельствах ЧП.

На Сахалине местный житель получил тяжелые травмы в день открытия новой канатной дороги, сообщала Deita. Мужчина свалился с фуникулера при подъеме на гору Красная.