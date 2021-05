В Колумбии на фоне протестов ушел в отставку уже третий чиновник

Богота, 23 мая. Верховный комиссар Колумбии по вопросам мира Мигель Себальос заявил, что уходит в отставку с 26 мая. О своем решении он объявил президенту страны Ивану Дуке еще в декабре прошлого года. Об этом сообщил El Espectador.

Себальос объяснил, что его уход связан не с протестами, а с расхождением во взглядах с бывшим президентом и лидером колумбийских правых Альваро Урибе и с главой левых, сенатором Густаво Петро. Оба планируют баллотироваться на следующих выборах. По его мнению, политики стремятся к «поляризации обстановки» в стране и оказывают давление на правительство и Конгресс.

Именно Себальос отвечает за ведение переговоров с Комитетом по безработице — ключевым организатором антиправительственных митингов, которые продолжаются в Колумбии уже месяц.

Себальос — третий чиновник, который ушел в отставку за время протестов. 16 мая стало известно, что свой пост покинула глава МИД Колумбии Клаудия Блум. В своем прощальном письме она поблагодарила Ивана Дуке за «поддержку и доверие». Ранее по этой же причине со своего поста ушел министр финансов Альберто Карраскильи. Он является одним из авторов спорной налоговой реформы, приведшей к общенациональной забастовке, которая началась 28 апреля. Министр ушел на следующий день после того, как президент Колумбии распорядился отозвать законопроект.

Протесты в Колумбии началась 28 апреля из-за налоговой реформы, которая, по мнению правительства, должна была помочь экономике страны после пандемии. Документ предполагал повышение пошлин для физических лиц, а также на бензин с 5 до 19%. В течение нескольких дней на улицы вышли порядка 33 тыс. колумбийцев.

#Colombia | 21 homicides and 503 arbitrary detentions have been committed in the country during the protests unleashed against President Ivan Duque.https://t.co/XBfe7yibl0