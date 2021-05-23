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20:27
Политика
В Чехии увидели «стремление» России к контролю Европы
20:26
Шоу-бизнес
Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа
20:26
Экономика
Россиянам дали советы по инвестициям в криптовалюту в период коррекции
20:21
Политика
Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами
20:21
Армия
Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ
20:21
Общество
Названы восемь опасных для здоровья последствий полного отказа от фруктов
20:20
Украина
Киев хочет провести «мягкую украинизацию» от Закарпатья до Донбасса
20:19
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Илон Маск в России и Манижа на «Евровидении»
20:15
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Новая возлюбленная рэпера Гуфа ответила на выпад Айзы Долматовой
20:14
Шоу-бизнес
Певица Манижа прокомментировала скандал вокруг победителя Евровидения
20:13
Политика
Политолог указал на роль Финляндии в гибели жителей блокадного Ленинграда
20:13
Политика
Немецкий депутат ответил критикам после решения вакцинироваться «Спутником V»
20:10
Экономика
Новый инвестиционный сегмент набирает обороты в России
20:09
Экономика
Компания из КНР может взять под контроль крупнейшего производителя микрочипов
20:09
Общество
Турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год
20:07
Ближний Восток
Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»
20:07
Политика
Автор учебника по украинскому языку сообщил о ссылке на порносайт в книге
20:06
Общество
Корейские ученые доказали пользу кофе для людей старше 40 лет
20:05
Политика
МИД Великобритании пообещал серьезные последствия за инцидент с Протасевичем
20:05
Происшествия
Москвич обналичил 1 млн рублей «банка приколов»
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В Колумбии на фоне протестов ушел в отставку уже третий чиновник

Латинская Америка
В Колумбии на фоне протестов ушел в отставку уже третий чиновник
Prt Scr twitter.com  /  @RobertoMTico

Богота, 23 мая. Верховный комиссар Колумбии по вопросам мира Мигель Себальос заявил, что уходит в отставку с 26 мая. О своем решении он объявил президенту страны Ивану Дуке еще в декабре прошлого года. Об этом сообщил El Espectador.

Себальос объяснил, что его уход связан не с протестами, а с расхождением во взглядах с бывшим президентом и лидером колумбийских правых Альваро Урибе и с главой левых, сенатором Густаво Петро. Оба планируют баллотироваться на следующих выборах. По его мнению, политики стремятся к «поляризации обстановки» в стране и оказывают давление на правительство и Конгресс.

Именно Себальос отвечает за ведение переговоров с Комитетом по безработице — ключевым организатором антиправительственных митингов, которые продолжаются в Колумбии уже месяц.

Третий чиновник

Себальос — третий чиновник, который ушел в отставку за время протестов. 16 мая стало известно, что свой пост покинула глава МИД Колумбии Клаудия Блум. В своем прощальном письме она поблагодарила Ивана Дуке за «поддержку и доверие». Ранее по этой же причине со своего поста ушел министр финансов Альберто Карраскильи. Он является одним из авторов спорной налоговой реформы, приведшей к общенациональной забастовке, которая началась 28 апреля. Министр ушел на следующий день после того, как президент Колумбии распорядился отозвать законопроект.

Нескончаемые протесты

Протесты в Колумбии началась 28 апреля из-за налоговой реформы, которая, по мнению правительства, должна была помочь экономике страны после пандемии. Документ предполагал повышение пошлин для физических лиц, а также на бензин с 5 до 19%. В течение нескольких дней на улицы вышли порядка 33 тыс. колумбийцев.

Во время протестов происходили жесткие столкновения с полицией, в результате которых 41 человек погиб и 168 пропали без вести. Правительство уже отозвало налоговую реформу, однако демонстрации продолжаются.

отставка протесты колумбия
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