Дикая красота: почему так важен Европейский день парков

24 мая, начиная с 1999 года, в мире отмечается Европейский день парков (The European Day of Parks). Праздник был учрежден Федерацией ЕВРОПАРК (The EUROPARC Federation), объединяющей охраняемые природные территории в 40 странах, с целью привлечения внимания к защите и сохранению уникальных биосферных комплексов.

Дата проведения торжества была выбрана неслучайно, ведь именно 24 мая 1909 года в Швейцарии было открыто девять первых национальных заповедных парков. Занимавшие небольшую территорию прогулочные зоны с садовыми дорожками и аллеями очень скоро разрослись до настоящих дремучих лесов. Не исключено, что на такую трансформацию повлияла Первая мировая война, в период которой в природные зоны переселялись многие виды животных. Поэтому вскоре власти решили не просто расширить их площадь, но и усадить дикорастущими лесными растениями, что превращало парки в уникальные замкнутые экосистемы. С тех пор охраняемые природные территории стали бесценной частью природного и культурного наследия Европы. Но, к сожалению, из-за разрушительной промышленной активности человечества важнейшие биосферные комплексы с каждым годом страдают все больше.

wikipedia.org / Pablo BM / CC BY 2.0

Сегодня на континенте почти не осталось крупных лесных массивов, и роль «зеленых зон» выполняют различные заповедники и национальные парки, составляющие более 11% от общей площади. Для большинства из них характерны относительно компактные размеры и отсутствие разнообразия дикой флоры и фауны. Среди самых красивых и интересных выделяются Национальный парк Йотунхеймен (Норвегия), Беловежский национальный парк (Польша), Национальный парк Доньяна (Испания), Озерный край (Великобритания), Национальный парк Пор-Кро (Франция), Плитвицкие Озера (Хорватия).

wikipedia.org / Sedasek / CC BY-SA 3.0

Название Европейского дня парка по большому счету условно, ведь праздник создан с целью лишний раз напомнить, как важны международная солидарность и общие усилия в деле охраны природы. Специальная организация ЕВРОПАРК объединяет охраняемые территории в 36 странах, имея представительство в том числе и в России.

Ее активисты регулярно организуют просветительские мероприятия, тематические выставки и лекции, показ документальных фильмов, проведение экскурсий и фестивалей, призванные показать естественную красоту природного богатства, которое нам следует бережно охранять.

Напомним, что в России есть еще один праздник, напоминающий об этом. Речь идет о Дне заповедников и национальных парков, который ежегодно отмечается 11 января.