Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 04:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:00
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил неудачи россиян на Евровидении
03:55
Спорт
Футболисты «Лилля» в четвертый раз в истории выиграли чемпионат Франции
03:50
Политика
BBC проводит расследование из-за поста журналистки о Гитлере
03:45
Общество
Доктор из Турции раскрыл секреты молодости в любом возрасте
03:42
Общество
Новый способ аккуратно удалить приклеенный к бумаге скотч взорвал соцсети
03:38
Политика
Саша Барон Коэн обвинил Twitter в росте антисемитизма
03:36
Политика
Компания Google подала иск к Роскомнадзору
03:35
Технологии
Космоплан VSS Unity совершил первый испытательный полет в космос
03:32
Политика
Владельцем экстренно севшего в Минске самолета оказалась компания из Польши
03:24
Общество
Трое в Ухане, не считая собаки: сотрудники лаборатории заболели еще в 2019 году
03:17
Наука
Ученые разработали микроскоп с рекордной точностью
03:03
Общество
Завоевывает немецкий рынок: в Сети оценили пикап Lada Niva
03:00
Общество
Дикая красота: почему так важен Европейский день парков
02:59
Общество
Синоптики ожидают начало купального сезона в Азовском море в начале июня
02:41
Происшествия
Гид тургруппы умер от сердечного приступа в горах Кабардино-Балкарии
02:41
Спорт
Сборная Канады впервые уступила в двух первых встречах на ЧМ по хоккею
02:35
Экономика
Финансист Мкртчян рассказал о связанном с долларом риске
02:22
Общество
Диетолог объяснила, как низкая температура в помещении влияет на похудение
02:16
Политика
Уголовное дело возбудили в Литве из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске
02:01
Армия
США захотели создать гидросамолет как у России
Все новости
24 мая 04:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:00
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил неудачи россиян на Евровидении
03:55
Спорт
Футболисты «Лилля» в четвертый раз в истории выиграли чемпионат Франции
03:50
Политика
BBC проводит расследование из-за поста журналистки о Гитлере
03:45
Общество
Доктор из Турции раскрыл секреты молодости в любом возрасте
03:42
Общество
Новый способ аккуратно удалить приклеенный к бумаге скотч взорвал соцсети
03:38
Политика
Саша Барон Коэн обвинил Twitter в росте антисемитизма
03:36
Политика
Компания Google подала иск к Роскомнадзору
03:35
Технологии
Космоплан VSS Unity совершил первый испытательный полет в космос
03:32
Политика
Владельцем экстренно севшего в Минске самолета оказалась компания из Польши
03:24
Общество
Трое в Ухане, не считая собаки: сотрудники лаборатории заболели еще в 2019 году
03:17
Наука
Ученые разработали микроскоп с рекордной точностью
03:03
Общество
Завоевывает немецкий рынок: в Сети оценили пикап Lada Niva
03:00
Общество
Дикая красота: почему так важен Европейский день парков
02:59
Общество
Синоптики ожидают начало купального сезона в Азовском море в начале июня
02:41
Происшествия
Гид тургруппы умер от сердечного приступа в горах Кабардино-Балкарии
02:41
Спорт
Сборная Канады впервые уступила в двух первых встречах на ЧМ по хоккею
02:35
Экономика
Финансист Мкртчян рассказал о связанном с долларом риске
02:22
Общество
Диетолог объяснила, как низкая температура в помещении влияет на похудение
02:16
Политика
Уголовное дело возбудили в Литве из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске
02:01
Армия
США захотели создать гидросамолет как у России
Все новости

Дикая красота: почему так важен Европейский день парков

Общество
Дикая красота: почему так важен Европейский день парков
wikipedia.org  /  Diliff / CC BY-SA 3.0

24 мая, начиная с 1999 года, в мире отмечается Европейский день парков (The European Day of Parks). Праздник был учрежден Федерацией ЕВРОПАРК (The EUROPARC Federation), объединяющей охраняемые природные территории в 40 странах, с целью привлечения внимания к защите и сохранению уникальных биосферных комплексов.

Дата проведения торжества была выбрана неслучайно, ведь именно 24 мая 1909 года в Швейцарии было открыто девять первых национальных заповедных парков. Занимавшие небольшую территорию прогулочные зоны с садовыми дорожками и аллеями очень скоро разрослись до настоящих дремучих лесов. Не исключено, что на такую трансформацию повлияла Первая мировая война, в период которой в природные зоны переселялись многие виды животных. Поэтому вскоре власти решили не просто расширить их площадь, но и усадить дикорастущими лесными растениями, что превращало парки в уникальные замкнутые экосистемы. С тех пор охраняемые природные территории стали бесценной частью природного и культурного наследия Европы. Но, к сожалению, из-за разрушительной промышленной активности человечества важнейшие биосферные комплексы с каждым годом страдают все больше.

Дикая красота: почему так важен Европейский день парков
wikipedia.org  / Pablo BM / CC BY 2.0

Сегодня на континенте почти не осталось крупных лесных массивов, и роль «зеленых зон» выполняют различные заповедники и национальные парки, составляющие более 11% от общей площади. Для большинства из них характерны относительно компактные размеры и отсутствие разнообразия дикой флоры и фауны. Среди самых красивых и интересных выделяются Национальный парк Йотунхеймен (Норвегия), Беловежский национальный парк (Польша), Национальный парк Доньяна (Испания), Озерный край (Великобритания), Национальный парк Пор-Кро (Франция), Плитвицкие Озера (Хорватия).

Дикая красота: почему так важен Европейский день парков
wikipedia.org  / Sedasek / CC BY-SA 3.0

Название Европейского дня парка по большому счету условно, ведь праздник создан с целью лишний раз напомнить, как важны международная солидарность и общие усилия в деле охраны природы. Специальная организация ЕВРОПАРК объединяет охраняемые территории в 36 странах, имея представительство в том числе и в России.

Ее активисты регулярно организуют просветительские мероприятия, тематические выставки и лекции, показ документальных фильмов, проведение экскурсий и фестивалей, призванные показать естественную красоту природного богатства, которое нам следует бережно охранять.

Напомним, что в России есть еще один праздник, напоминающий об этом. Речь идет о Дне заповедников и национальных парков, который ежегодно отмечается 11 января.

россия европа парки национальный парк заповедники
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 230625 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 83145 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 72696 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 57725 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Экономика 54774 21 мая 2021
Новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы
Все новости / Общество / Дикая красота: почему так важен Европейский день парков
Рейтинг@Mail.ru