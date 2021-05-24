Милонов уверен, Манижа своей бездарностью полностью соответствовала Евровидению

Итоги песенного конкурса Eurovision подведены. Представительница России, певица Манижа среди 26 участников заняла девятое место. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в комментарии ФАН отметил, что исполнительница могла вполне претендовать и на более высокие оценки, ведь своей бездарностью полностью соответствовала уровню Евровидения.

По словам чиновника, команда Манижи вобрала в себя все плохое, что так ценится на конкурсе.

«Манижа должна была брать одно из первых мест, потому что все плохое, что должно быть на «Евровидении», у нее присутствовало: трансгендерная подпевка, бездарность, отсутствие голоса, бодипозитив и весь набор», — говорит Милонов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Что же в таком случае помешало исполнительнице оказаться на верхушке рейтинга? По мнению депутата, против Манижи сыграло то, что она выступала за Россию, ведь Евровидение не единожды имело политическую окраску.

«Ее поставили на место. Это глупое заигрывание с Западом со всеми этими андрогинами оказалось тем, чем мы и предполагали, — жестоким разочарованием. Хоть как они будут рядиться, но нашу страну всегда будут ставить на последние места. Все это политическое шоу. Если бы Манижа пела со стороны Украины, то не сомневаюсь, она была бы на первом месте, потому что этот кошмар четко то, что нужно Евровидению», — подытожил собеседник ФАН.

Как выразился депутат, «кошмар» в исполнении Украины был оценен европейскими зрителями куда выше, чем выступление Манижи. Электрофолк-группа Незалежной Go_A с композицией Shum по итогам голосования перегнала российскую певицу и оказалась на пятом месте.

С каждым годом финал Евровидения предугадать все сложнее. С одной стороны, интрига — это всегда интересно, с другой — по итогу возникает много вопросов. К слову, в нынешнем году победителями стали рокеры из Италии. Ранее Евгений Бабичев оценил результаты конкурса и объяснил, провальным или успешным можно считать выступление Манижи.