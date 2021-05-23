Киев хочет провести «мягкую украинизацию» от Закарпатья до Донбасса

Власти Украины планируют окончательно ввести в действие основные пункты закона «Об обеспечении украинского языка как государственного» (в другой интерпретации — «Закона о языке»). Согласно официальной информации, с 16 июля нынешнего года абсолютно все экскурсии и музейные лекции в стране будут проводиться исключительно по-украински, а с полок местных книжных магазинов исчезнет до половины экземпляров русскоязычной печатной продукции. Помимо прочего, «под колпак Киева» попадут сотни форумов и сайтов в интернете, пользователи которых общаются на языке Пушкина, Достоевского и Блока. Чем чревата очередная инициатива для жителей Украины, выяснял корреспондент ФАН.

В эфире подконтрольного украинскому парламенту телевизионного канала «Рада» уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь клятвенно пообещал проверить «всех и вся» на знание основ мовы. По его словам, устные тесты и письменные экзамены придется сдавать не только будущим чиновникам и действующим госслужащим, но и лицам, планирующим получить украинское гражданство. Предполагается, что специальные проверки на «языковую лояльность» пройдут выходцы из так называемых «венгерских анклавов» (населенных пунктов в Закарпатской области, где местное население говорит по-венгерски) и даже переселенцы из неконтролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей.

«Если человек хочет жить в нашей стране, он должен принимать правила сосуществования в ней и владеть мовой?» — вопросил один из киевских журналистов.

На это Креминь резюмировал:

«Мы просто проведем мягкую украинизацию: уже скоро говорить по-украински будет престижно и модно».

facebook.com / Тарас Кремінь

На вопрос, каким образом власти планируют поднять престиж украинского языка, омбудсмен не ответил. Да этого и не нужно. Только за последние два месяца на территории страны было закрыто до десяти региональных русскоязычных телеканалов, а местным радиостанциям, вещающим по-венгерски, по-румынски и по-болгарски, выписаны штрафы на общую сумму в миллионы гривен. Впрочем, главной мишенью «Закона о языке» в новых условиях становится аудитория, общающаяся по-русски.

«Вы зайдите в любой книжный магазин [на Украине]: там всего две-три книжки наших украинских авторов, а все остальное или русские произведения (было употреблено нецензурное слово), или произведения в русском переводе, — сказал Федеральному агентству новостей на основе полной конфиденциальности чиновник Министерства культуры и информационной политики Украины. — А суть «мягкой украинизации» заключается в том, что Киев не будет навязывать кому-либо свою языковую политику, что называется, «под дулами автоматов». Не нравится мова — живите в других государствах».

Дальше — больше. В рамках закона власти планируют перевести на украинский язык местное кинопроизводство.

«Ни для кого не секрет, что многие художественные фильмы и сериалы, снимавшиеся в нашей стране, финансировались продюсерами из Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке к документу. — Именно поэтому в картинах, где фигурируют достопримечательности наших городов, а на автомобилях можно увидеть киевские, одесские и даже львовские номера, герои говорят на языке страны-агрессора (имеется в виду РФ. — Прим. ФАН). Этой практике необходимо положить конец».

Правда, разрекламированный процесс «мягкой украинизации» сталкивается с региональными реалиями. В Харьковской области несколько кинотеатров отказались демонстрировать «патриотические фильмы» о войне в Донбассе, а книжные магазины в соседней, Сумской области не пожелали принимать к продаже произведения скандальной писательницы Ларисы Ницой.

facebook.com / facebook.com/larysa.nitsoi

«Вне всяких сомнений, в отношении этих заведений власти предпримут очередные санкции, — сказала в комментарии корреспонденту ФАН социальный психолог Елена Мильто. — Следовательно, на Украине начнется новый этап закручивания гаек — «иноязычных» граждан ждет новая волна травли».

Травля уже началась. Несколько информационных ресурсов страны, публикуя выдуманные истории о притеснении украинского языка, призвали бойкотировать заведения общественного питания, магазины и таксомоторные службы, чьи сотрудники не переходят в общении с клиентами на мову.

Ведомство Креминя от каких-либо комментариев отказывается.