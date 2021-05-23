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23:26
Происшествия
Главный редактор Baza сообщил о своем задержании в Москве
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ВОЗ зарегистрировала за сутки почти на 44 тыс. меньше новых случаев COVID-19
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Стас Барецкий убежден, что его песня «Кризис» заняла бы на Евровидении первое место
22:56
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Москвичей ждет летнее тепло на следующей неделе
22:31
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Летевший в Петербург самолет вернулся в Екатеринбург из-за попадания птицы
22:26
Политика
«Не обещает стабилизации отношений»: Пушков прокомментировал заявление Блинкена
22:17
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемых в ограблении студента в Петербурге
22:13
Политика
Генсек НАТО потребовал международного расследования посадки самолета в Минске
22:11
Армия
ЦПВС узнал по готовящейся террористами провокации перед выборами в Сирии
22:01
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Тринадцать человек стали жертвами извержения гигантского вулкана в ДР Конго
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22:00
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21:52
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда в Туле
21:49
Африка
Следователи начали расшифровку черного ящика разбившегося самолета ВВС Нигерии
21:35
ЦАР
Жители ЦАР отказываются от помощи ООН и просят армию обеспечить безопасность выборов
21:31
Общество
Доктор Агапкин рассказал о пользе макарон
21:28
ЦАР
Политолог из США назвал причины «хищнических аппетитов» Франции в отношении ЦАР и РФ
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Футуролог усомнился в массовой потере рабочих мест из-за внедрения роботов

Общество
Футуролог усомнился в массовой потере рабочих мест из-за внедрения роботов
pixabay.com  /  StockSnap

Нас пытаются убедить в том, что цифровые технологии и дальше будут менять мир, но этот прогноз неочевиден. Об этом ФАН прикладной футуролог, консультант по стратегии Данила Медведев, комментируя выступления Максима Орешкина и Германа Грефа на форуме «Новое знание». Помощник президента предрек исчезновение ряда профессий из-за развития искусственного интеллекта, а глава Сбербанка дал прогноз о потере 250 млн рабочих мест в мире через 10 лет вследствие роботизации.

По словам футуролога, чтобы понимать, насколько правдивы и серьезны прогнозы, которые озвучивались деятелями на 10 лет вперед, полезно посмотреть на 20 лет назад.

«Да, у нас с 2000 года многое поменялось, но в целом эти изменения касаются только одной технологии — создание смартфонов, развитие мобильного интернета, приложений и социальных сетей, — отметил Данила Медведев. — Вроде бы много разных компаний на рынке, но по большому счету речь идет об одной технологии».

Эксперт продолжил, что в остальных областях прогресс за 20 лет был не таким значительным.

«Автомобили-роботы и прочие технологии обещают нам уже достаточно давно, — подчеркнул футуролог. — Еще 10–15 лет назад говорили, что вот совсем скоро это все поедет, полетят дроны — а на самом деле это происходит гораздо медленнее. Нам пытаются продать красивую историю про то, что цифровые технологии и дальше будут менять мир, но это не очень убедительно».

Медведев обратил внимание на то, что Максим Орешкин и Герман Греф говорят в основном про цифровизацию. Эксперт считает, что эта технологическая сфера частично уже себя исчерпала.

«Все прикольное, что можно было сделать, сделали в 2000–2010 годах, — поделился мнением собеседник ФАН. — Дальше нас вряд ли ждет какая-то большая революция».

Тем не менее прикладной футуролог считает, что мир ожидают серьезные трансформации, но в более отдаленной перспективе — не через 10, а через 30 лет.

«Это все, что связано с климатом: перестройка энергетики, снижение выбросов CO2 до нуля, — уточнил Данила Медведев. — Это изменения, которые оказываются по факту более значимыми, чем, например, беспилотники или автоматизация бухгалтерского учета».

Футуролог добавил, что есть и другие интересные направления для прогресса — создание нанороботов, радикальное продление жизни человека, развитие космических технологий.

«Влияние на общество того, что на Марсе появятся поселения и люди начнут свободно летать между Землей, Луной и Марсом, может оказаться гораздо больше, чем влияние Facebook или TikTok», — заключил эксперт.

Ранее член Ассоциации футурологов и Российского философского общества РАН Александр Кононов назвал ФАН семь ключевых угроз человеку и цивилизации после пандемии COVID-19.

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