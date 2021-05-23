Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»

Сана, 23 мая. Глава йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» Мухаммад Али аль-Хуси отверг санкции США в отношении военных чиновников движения и пригрозил возможными масштабными нападениями на «страны-агрессоры».

«Санкции не пугают моджахедов. Если они продолжат блокаду и агрессию, то, возможно, будут нанесены удары по неожиданным объектам в некоторых странах-агрессорах», — отметил он в своем Twitter-аккаунте.

العقوبات لاتخيف المجاهدين

واذا استمروا بحصارهم وعدوانهم ف ر ب م ا تضرب اماكن غير متوقعة لبعض دول العدوان — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 22, 2021

Заявление прозвучало после того, как 20 мая Вашингтон ввел санкции в отношении двух военных чиновников-хуситов, руководящих операциями по захвату йеменской провинции Мариб: Мухаммада Абдулкарима аль-Гамали и Юсуфа аль-Мадани.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Йемену Тим Лендеркинг, выступавший за прекращение огня между противоборствующими сторонами, заявил, что все порты и аэропорты в республике должны быть открыты, чтобы облегчить гуманитарный кризис.

#US places sanctions on 2 Houthi military leaders https://t.co/7SYLxCB9bQ — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) May 21, 2021

В связи с тем, что движение хуситов «Ансар Аллах» продолжало нападения на территорию Саудовской Аравии, в марте Эр-Рияд предложил общенациональное перемирие в Йемене и возобновление воздушного и морского сообщения, чтобы поддержать усилия по прекращению конфликта.

Однако инициатива королевства была встречена ответными требованиями. Хуситы заявили о необходимости отмены саудовской блокады до заключения любого соглашения о перемирии. Эр-Рияд же не готов пойти на такой шаг до тех пор, пока «Ансар Аллах» не прекратит наступление на нефтеносную провинцию Мариб.

Saudi Arabia proposes ceasefire in Yemen, Houthis sceptical https://t.co/BseQ8iKH2b pic.twitter.com/u5zypvC3SX — Reuters (@Reuters) March 22, 2021

Хуситы уже более шести лет сражаются с возглавляемой Саудовской Аравией военной коалицией в войне, в результате которой погибли десятки тысяч людей, а Йемен оказался на грани голода. В широком смысле йеменский кризис рассматривается как противостояние Саудовской Аравии и Ирана. Королевство поддерживает правительственные силы, а исламская республика — хуситов.

Вооруженная фаза конфликта в Йемене продолжается с 2014 года, когда движение «Ансар Аллах» захватило практически весь Северный Йемен, включая столицу Сану. Хуситы, будучи шиитами, восстали тогда из-за притеснений на государственном уровне по религиозному признаку.

Today marks the sixth anniversary of the war in #Yemen, the world's greatest humanitarian disaster which has left 250,000 dead and millions facing starvation.#YemenCantWait pic.twitter.com/s67bqz2n2C — aboutpalestine (@aboutpalestine1) March 28, 2021

В феврале 2015 года президент республики Мансур Хади подал в отставку, однако в марте бежал в портовый город Аден, где отозвал собственное заявление и стал номинальным главой антихуситских сил в стране. Оставаясь формальным руководителем, он пригласил арабские государства вмешаться в конфликт. В результате девять стран во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решающий шторм».

Кризис затянулся, и в настоящее время лишь Саудовская Аравия и ОАЭ проводят боевые действия в составе коалиции. Сейчас в республике наблюдается вялотекущая фаза конфликта. Тем не менее стороны несут потери. Так, утром 23 мая стало известно о том, что в населенном пункте Аль-Маразика в провинции Джауф средства ПВО хуситов сбили БПЛА CH4 китайского производства, принадлежащий силам арабской коалиции. Об этом в своем Twitter-аккаунте объявил представитель «Ансар Аллах» Яхья Сарея. Комментариев случившегося со стороны коалиции во главе с Эр-Риядом пока не поступало.