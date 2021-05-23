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20:27
Политика
В Чехии увидели «стремление» России к контролю Европы
20:26
Шоу-бизнес
Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа
20:26
Экономика
Россиянам дали советы по инвестициям в криптовалюту в период коррекции
20:21
Политика
Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами
20:21
Армия
Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ
20:21
Общество
Названы восемь опасных для здоровья последствий полного отказа от фруктов
20:20
Украина
Киев хочет провести «мягкую украинизацию» от Закарпатья до Донбасса
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Политика
Политолог указал на роль Финляндии в гибели жителей блокадного Ленинграда
20:13
Политика
Немецкий депутат ответил критикам после решения вакцинироваться «Спутником V»
20:10
Экономика
Новый инвестиционный сегмент набирает обороты в России
20:09
Экономика
Компания из КНР может взять под контроль крупнейшего производителя микрочипов
20:09
Общество
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Ближний Восток
Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»
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Общество
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20:05
Политика
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Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»

Ближний Восток
Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»
Global Look Press  /  Mohammed Mohammed

Сана, 23 мая. Глава йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» Мухаммад Али аль-Хуси отверг санкции США в отношении военных чиновников движения и пригрозил возможными масштабными нападениями на «страны-агрессоры».

«Санкции не пугают моджахедов. Если они продолжат блокаду и агрессию, то, возможно, будут нанесены удары по неожиданным объектам в некоторых странах-агрессорах», — отметил он в своем Twitter-аккаунте.

Заявление прозвучало после того, как 20 мая Вашингтон ввел санкции в отношении двух военных чиновников-хуситов, руководящих операциями по захвату йеменской провинции Мариб: Мухаммада Абдулкарима аль-Гамали и Юсуфа аль-Мадани.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Йемену Тим Лендеркинг, выступавший за прекращение огня между противоборствующими сторонами, заявил, что все порты и аэропорты в республике должны быть открыты, чтобы облегчить гуманитарный кризис.

В связи с тем, что движение хуситов «Ансар Аллах» продолжало нападения на территорию Саудовской Аравии, в марте Эр-Рияд предложил общенациональное перемирие в Йемене и возобновление воздушного и морского сообщения, чтобы поддержать усилия по прекращению конфликта.

Однако инициатива королевства была встречена ответными требованиями. Хуситы заявили о необходимости отмены саудовской блокады до заключения любого соглашения о перемирии. Эр-Рияд же не готов пойти на такой шаг до тех пор, пока «Ансар Аллах» не прекратит наступление на нефтеносную провинцию Мариб.

Хуситы уже более шести лет сражаются с возглавляемой Саудовской Аравией военной коалицией в войне, в результате которой погибли десятки тысяч людей, а Йемен оказался на грани голода. В широком смысле йеменский кризис рассматривается как противостояние Саудовской Аравии и Ирана. Королевство поддерживает правительственные силы, а исламская республика — хуситов.

Вооруженная фаза конфликта в Йемене продолжается с 2014 года, когда движение «Ансар Аллах» захватило практически весь Северный Йемен, включая столицу Сану. Хуситы, будучи шиитами, восстали тогда из-за притеснений на государственном уровне по религиозному признаку.

В феврале 2015 года президент республики Мансур Хади подал в отставку, однако в марте бежал в портовый город Аден, где отозвал собственное заявление и стал номинальным главой антихуситских сил в стране. Оставаясь формальным руководителем, он пригласил арабские государства вмешаться в конфликт. В результате девять стран во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решающий шторм».

Кризис затянулся, и в настоящее время лишь Саудовская Аравия и ОАЭ проводят боевые действия в составе коалиции. Сейчас в республике наблюдается вялотекущая фаза конфликта. Тем не менее стороны несут потери. Так, утром 23 мая стало известно о том, что в населенном пункте Аль-Маразика в провинции Джауф средства ПВО хуситов сбили БПЛА CH4 китайского производства, принадлежащий силам арабской коалиции. Об этом в своем Twitter-аккаунте объявил представитель «Ансар Аллах» Яхья Сарея. Комментариев случившегося со стороны коалиции во главе с Эр-Риядом пока не поступало.

сша йемен хуситы ансар аллах
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