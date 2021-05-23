Елена Воробей потратила огромную сумму для спасения дочери от инвалидности

Москва, 23 мая. Актриса Елена Воробей рассказала, как операция в европейской клинике спасла ее дочь Софию Лебенбаум от инвалидности. В течение многих лет девочка мучилась от серьезного сколиоза.

Воробей с дочерью посетили шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. В эфире программы они рассказали, что в какой-то момент у девочки начала сильно болеть спина. Боли приняли систематический характер и стали усиливаться со временем. Тогда знаменитость решила, что пора прибегнуть к крайним мерам и повезла наследницу в Германию. Артистка удивилась, что медики не заметили опасных изменений раньше.

«Дети накануне каждого учебного года проходят диспансеризацию. Я не понимаю, как можно было не увидеть», — рассказала юмористка.

По словам Воробей, у ее дочери был серьезный сколиоз, который вел к инвалидности. Она уточнила, что позвоночник к моменту операции уже начал давить дочери на органы, рискуя привести к необратимым изменениям. В Германии Лебенбаум положили в престижную клинику. Ей поставили 20 шурупов и две спицы в позвоночник. Таким образом ее удалось спасти от инвалидной коляски.

Воробей призналась, что помощь хирургов обошлась их семье в огромную сумму. Одна только депозитная сумма составила около 70 тысяч евро.

Теперь в семье Воробей все хорошо, ее дочь чувствует себя отлично, а сама юмористка сыграла тайную свадьбу с возлюбленным. Секрет артистка выдала случайно, когда разговаривала с прессой и «засветила» роскошное кольцо на безымянном пальце.