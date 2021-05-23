Развод с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения Уильяма и Гарри

Вашингтон, 23 мая. Американский эксперт по британской королевской семье Кинси Скофилд назвала единственное условие, выполнение которого может примирить враждующих принцев Уильяма и Гарри.

Отношения братьев ухудшились после отказа принца Гарри и его жены Меган Маркл от королевских привилегий. Герцоги Сассекские переехали в США, разорвав связь с Букингемским дворцом. По мнению эксперта, конфликт между сыновьями леди Дианы Спенсер может разрешиться только в том случае, если принц Гарри разведется с Маркл и вернется в Лондон.

«Увы, на мой взгляд, отношения между ними наладятся лишь в том случае, если принц Гарри и Меган Маркл расстанутся, и Гарри вернется в Великобританию один. Однако Гарри никогда не оставит своих детей в другой стране», — уверена Скофилд.

За примирение принцев выступает жена Уильяма Кейт Миддлтон. Она прилагала массу усилий для смягчения напряженности во время визита принца Гарри в Лондон на похороны дедушки.

Сторонникам возвращения герцога Сассекского на родину вряд ли пока стоит надеяться на его расставание с Маркл. Пара отпраздновала третью годовщину свадьбы 19 мая.