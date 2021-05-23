Экипажи ВВС Польши поднялись в небо на советских Су-17 для участия в учениях НАТО

Москва, 23 мая. Военно-воздушные силы Польши до сих пор эксплуатируют советские истребители Су-17 и недавно направили их в Эстонию для участия в учениях НАТО «Весенний шторм — 2021».

Варшава получила эти самолеты еще в 1980-х годах от Москвы, и на сегодня единственная в мире имеет на вооружении такие истребители. При этом польские ВВС даже приняли участие на них в учениях Альянса и поднялись в небо около российских границ для выполнения маневров.

Однако использование войсками республики этих самолетов легко поддается объяснению, отметил авиационный обозреватель еженедельника «Военно-промышленный курьер» Валерий Смирнов. Варшава продолжает эксплуатацию Су-17 из-за дефицита бюджета на переоснащение авиационного парка, передает Baltnews.

«Польская экономика пока не в состоянии обеспечить оснащение ВВС своей страны более современными самолетами наподобие российских Су-30СМ или Су-35С, не говоря уже про Су-57», — отметил Смирнов.

Несмотря на то, что Су-17 отстали от своих современных собратьев, польским пилотам все же необходимо на чем-то упражняться и отрабатывать навыки боевого применения, резюмировал эксперт.

Ранее обозреватели американского издания The National Interest рассказали, как российский истребитель Су-57 нанесет сокрушительный удар по F-35 на мировом оружейном рынке. Также сайт 360tv.ru сообщил, что вскоре Су-57 смогут совершать управление группой беспилотных летательных аппаратов.