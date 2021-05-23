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ОАЭ подали заявку на проведение конференции ООН по изменению климата
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«Хороший результат или провал»: Музыкальный критик Бабичев об итогах Евровидения
18:54
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая объяснила, почему два года молчала о разводе
18:51
Шоу-бизнес
Елена Воробей потратила огромную сумму для спасения дочери от инвалидности
18:51
Общество
Развод с Меган Маркл назвали единственным условием для примирения Уильяма и Гарри
18:50
Армия
Экипажи ВВС Польши поднялись в небо на советских Су-17 для участия в учениях НАТО
18:46
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана Ньирагонго на востоке ДР Конго
18:45
Происшествия
В поселке Лонгъюган загорелся жилой дом
18:43
Общество
Роспотребнадзор оценивает актуальность разработки вакцины от коклюша
18:41
Армия
Полковник Кнутов рассказал, как российский флот обошел оборону НАТО
18:38
Общество
ФАН собрал топ лучших мест в Крыму, куда стоит отправиться на отдых с палатками
18:37
Экономика
Технический комитет ОПЕК+ соберется 31 мая
18:36
Политика
Польша хочет вынести вопрос о задержании Протасевича на заседание СЕ
18:36
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве 1 июня
18:36
Общество
Экс-секретарь Елизаветы II рассказал о странных правилах королевской семьи
18:34
Политика
Глава Еврокомиссии высказалась об инциденте с самолетом в Белоруссии
18:34
Экономика
Эксперты оценили затраты россиян на приобретение автомобилей в апреле
18:34
Шоу-бизнес
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Экипажи ВВС Польши поднялись в небо на советских Су-17 для участия в учениях НАТО

Армия
Экипажи ВВС Польши поднялись в небо на советских Су-17 для участия в учениях НАТО
wikipedia.org  /  Neuwieser / CC BY-SA 2.0

Москва, 23 мая. Военно-воздушные силы Польши до сих пор эксплуатируют советские истребители Су-17 и недавно направили их в Эстонию для участия в учениях НАТО «Весенний шторм — 2021».

Варшава получила эти самолеты еще в 1980-х годах от Москвы, и на сегодня единственная в мире имеет на вооружении такие истребители. При этом польские ВВС даже приняли участие на них в учениях Альянса и поднялись в небо около российских границ для выполнения маневров.

Однако использование войсками республики этих самолетов легко поддается объяснению, отметил авиационный обозреватель еженедельника «Военно-промышленный курьер» Валерий Смирнов. Варшава продолжает эксплуатацию Су-17 из-за дефицита бюджета на переоснащение авиационного парка, передает Baltnews.

«Польская экономика пока не в состоянии обеспечить оснащение ВВС своей страны более современными самолетами наподобие российских Су-30СМ или Су-35С, не говоря уже про Су-57», — отметил Смирнов.

Несмотря на то, что Су-17 отстали от своих современных собратьев, польским пилотам все же необходимо на чем-то упражняться и отрабатывать навыки боевого применения, резюмировал эксперт.

Ранее обозреватели американского издания The National Interest рассказали, как российский истребитель Су-57 нанесет сокрушительный удар по F-35 на мировом оружейном рынке. Также сайт 360tv.ru сообщил, что вскоре Су-57 смогут совершать управление группой беспилотных летательных аппаратов.

польша нато су-17
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